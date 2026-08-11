Senado: Comisión de Salud inició debate del proyecto que busca regular la gestación subrogada

Esta jornada, la Comisión de Salud del Senado comenzó el debate del proyecto de gestación subrogada.

Cabe señalar que ambas cámaras del Congreso están discutiendo iniciativas relacionadas con la gestación subrogada.

Por un lado, el Senado discute un proyecto ingresado el año pasado por parte de los senadores Matías Walker, Iván Flores y la entonces senadora Ximena Rincón, el cual tiene como objetivo regular los denominados vientres de alquiler y apunta a que se pone en riesgo a mujeres en situación de vulnerabilidad, quienes gestan y luego entregan los bebés a una tercera persona.

En ese sentido, los parlamentarios buscarían regularizar la situación estableciendo una serie de requisitos y señalando que debería realizarse solo bajo una gestación subrogada altruista.

Por otro lado, la Cámara Baja también tramita una iniciativa de características similares y cuya moción fue presentada por el diputado republicano Juan Irrarázaval.

De esa manera, el fin es “prohibir toda práctica que implique que una mujer geste uno o más niños con el fin de que sean entregados a un tercero tras su nacimiento, cualquiera sea la denominación del acuerdo que la origine y exista o no remuneración o promesa de esta”. Además, busca sancionar a quienes participen como intermediarios.

En la comisión, el senador Matías Walker afirmó que “este proyecto, a diferencia de otros, no pretende moralizar el debate definiendo como más o menos altruista a las personas, sino que su esencia vela por resguardar a todos quienes forman parte de la gestación para que sea la solidaridad el principio mandante”.

“Nosotros creemos que establecer una autorización ex ante de los tribunales de familia, que además hoy día están atiborrados de causas de pago de pensiones de alimento, etcétera, es un error porque, y lo voy a decir derechamente, es dudar de la autonomía que tiene la mujer, especialmente la mujer gestante, para tomar su decisión; es tratarla como un sujeto de menor entidad, como si fuera la mujer incapaz que requiere por parte de un tribunal de familia tutela o curaduría”, acotó.

El diputado Irarrázaval también estuvo presente en la instancia, donde señaló que “cuando hablamos de maternidad subrogada, hablamos de un tema de derechos humanos” y argumentó que “por un lado, está la mujer gestante que puede ser explotada; y por otro lado, el niño”.

“Aquí mucho se habla del interés superior del niño, pero esto es fundamental, creo que es la clave, porque más allá de la maternidad subrogada altruista, de la maternidad subrogada comercial, un niño no distingue; el niño que es gestado no distingue cuál es su situación. Tengamos ojos con quienes están promoviendo hoy día la maternidad subrogada altruista, porque muchos de ellos han ejercido la maternidad subrogada comercial y lo que hemos dicho siempre es que la maternidad subrogada altruista es una cáscara para la maternidad subrogada comercial, porque claro, no hay un pago, pero hay una compensación, hay que entregar determinadas condiciones, hay un pago de seguros, salud”, dijo.

En el caso del Senado, la tramitación comenzó hoy en la Comisión de Salud y luego pasará por las comisiones de Mujer y Constitución antes de ser discutida en Sala. En tanto, el proyecto de los diputados está a la espera de ser votado en Sala.