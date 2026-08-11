Cobre se mantiene firme, supera los US$ 6,5 la libra ante caída de inventarios y alta demanda estructural mientras el dólar apunta a los $910

El precio del cobre anotó una nueva alza este martes en la Bolsa de Metales de Londres (LME), cerrando en US$ 6,54 la libra, un alza de 0,94% respecto al cierre del día anterior, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Es el segundo día consecutivo de subidas para el metal, que el lunes había cerrado en US$ 6,48 la libra. Por su parte, la libra del metal rojo cotizó en US$ 6,59 para entrega en agosto.

Inventarios de Londres caen mientras COMEX sigue acumulando stock

El impulso del cobre se dio en un contexto de nueva caída en los inventarios disponibles del metal. Los stocks de la Bolsa de Metales de Londres bajaron 1,72% en la jornada, hasta 214.550 toneladas, tras haber retrocedido ya 21.050 toneladas la semana anterior.

En contraste, los inventarios en la Bolsa de Nueva York (COMEX) siguieron acumulándose, con un alza de 0,42% hasta 658.503 toneladas al 10 de agosto, favorecidos por la incertidumbre arancelaria en Estados Unidos.

Dólar retrocede levemente y apunta a los $910

El rendimiento del cobre en Londres se vio reflejado en la fluctuación del dólar durante la sesión de este martes, llevando a la divisa norteamericana a caer $3. En concreto, el billete verde finalizó la sesión en $914.

En cuanto al movimiento de la divisa, el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, afirmó que el frente geopolítico volvió a complicarse durante la jornada, puesto que las indemnizaciones se transformaron en un nuevo obstáculo para el acuerdo sobre Ormuz, tras las exigencias de compensación por parte de Irán.

“La tendencia de fondo del USD/CLP se mantiene bajista, con la tensión geopolítica siendo el principal factor que lo sostiene sobre los $910. Próximos soportes en $912 y $909; de rebotar por mayor tensión, las resistencias relevantes están en $915 y $917“, explicó.

“Lo que resta de la tarde debería seguir con volatilidad acotada, con la atención puesta ya en el IPC de EE.UU. que se publica mañana, el dato más relevante de la semana para confirmar si el mercado se inclina hacia una Fed más restrictiva o si esta lectura hawkish se revierte”, aclaró.

Por su parte, Benjamín Neira, account manager de XTB, resaltó que el cobre se ha mantenido cercano a sus máximos, apoyado por una oferta global ajustada, restricciones a las exportaciones de concentrados de cobre y cobalto en el Congo y bajos inventarios disponibles en algunos de los principales mercados.

“A eso se suma una demanda estructural en alza por electrificación y centros de datos de IA. Es un viento a favor de fondo para nuestra moneda nacional”, indicó.

“En el gráfico, el dólar viene de una fuerte caída desde los 941 pesos y hoy encuentra apoyo entre 910 y 913. Mientras se mantenga en esa zona, podría intentar una recuperación hacia los 923-926; si la pierde, la baja podría profundizarse hacia los 895-898“, cerró.