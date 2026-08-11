“Se equivoca al cuestionar la Casen”: Karla Rubilar apunta contra el Presidente Kast tras dichos sobre medición de la pobreza

La exministra del Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Karla Rubilar, respondió a los cuestionamientos expuestos por el presidente José Antonio Kast respecto de las cifras que marcan la pobreza en Chile, y defendió el valor y la credibilidad de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).

A través de un comunicado, la antigua titular emitió una declaración en la que diferenció el debate político de la validez técnica del instrumento.

“Una cosa es discutir la política social y otra, el instrumento que la mide”, señaló la exautoridad.

Rubilar, a su juicio, advirtió que debilitar la confianza en una herramienta utilizada por más de 30 años y por distintos gobiernos no contribuye a combatir las diferencias sobre cómo combatir la vulnerabilidad social. “Cuidemos esa institucionalidad”, concluyó Rubilar.

Además, la exministra sostuvo que la creación del empleo formal es el pilar fundamental de la política social. A su vez, alertó que los hogares de menores ingresos aún no logran recuperar de manera total los niveles previos a la pandemia. Situación que, a su juicio, da cuenta de la urgencia de fortalecer la formalidad laboral.

También, a través de su cuenta de X, sostuvo que el mandatario “se equivoca al cuestionar la Casen. Por más de 30 años, la Casen ha permitido a Chile conocer y desmenuzar con credibilidad su realidad socioeconómica”.

El Pdte. @joseantoniokast tiene razón en que reducir pobreza principalmente vía subsidios puede ser insostenible en tiempos de estrechez fiscal. La mejor política social sigue siendo crear empleo formal, y en los hogares más vulnerables los ingresos del trabajo aún no recuperan… https://t.co/J590qXAM14 — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) August 10, 2026

¿Qué dijo el presidente Kast?

El mandatario, en una entrevista con T13 Radio, se refirió a los resultados de la encuesta Casen y puso en duda su validez en los resultados entregados por el Gobierno anterior encabezado por el expresidente Gabriel Boric.

“Nos dijeron en la Casen anterior que la pobreza había disminuido y que la fórmula era a través de los subsidios, y fue el mismo Jorge Quiroz el que aclaró que había un error en la medición y que los números que se daban no correspondían, porque los parámetros para medir estaban excluyendo algunos”, comentó.

Además, afirmó durante la conversación que la entrega de subsidios no ayudarían a combatir la vulnerabilidad social.

“Si yo pongo subsidios, subsidios, me sigo endeudando y no les muestro la realidad a las personas, tienden a creer que todo va a estar igual o que todo va a ir mejorando, hasta que alguien tiene que decirles que nos endeudamos tanto que ya no somos capaces de pagar todo lo que debemos”, añadió.

Agregó también que: “Si en un momento se dice que la pobreza bajó por el tema de los subsidios, bueno, eso, ¿cuánto tiempo se mantiene en el tiempo?”.