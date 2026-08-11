Cochilco eleva a US$ 5,95 la libra su proyección para el precio del cobre, pero anticipa menor producción para este año

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) dio a conocer este martes sus nuevas proyecciones de precio, demanda y oferta de cobre para 2026 y 2027, incluidas en el Informe de Tendencias del Mercado del Cobre correspondiente al segundo trimestre del año.

El organismo elevó a US$ 5,95 la libra su estimación del precio promedio del cobre para 2026, mientras mantuvo en US$ 5,10 la libra su proyección para 2027.

Ministro Mas: “El mercado enfrenta una oferta volátil y persistentes restricciones de suministro”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó la revisión al alza y explicó que estos valores históricamente altos reflejan la solidez de la demanda mundial y las restricciones de oferta que enfrenta el mercado.

“Este escenario confirma que el mercado internacional continúa enfrentando una oferta volátil y persistentes restricciones de suministro. A ello se suma el aumento de la demanda vinculada a la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, ámbitos que seguirán elevando los requerimientos mundiales de cobre”, afirmó.

Mas agregó que el escenario es favorable para Chile, ya que los altos precios del cobre contribuyen a aumentar la recaudación fiscal y refuerzan la posición estratégica del país como principal productor mundial.

Sin embargo, planteó los desafíos de seguir mejorando la productividad, asegurar la continuidad operacional e impulsar nuevos proyectos que permitan sostener el liderazgo de la minería nacional.

Producción chilena caería 2,6% en 2026 pese al buen momento de precios

En contraste con el buen momento de precios, Cochilco proyecta que la producción de cobre en Chile caerá 2,6% en 2026, hasta 5,27 millones de toneladas.

La vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, explicó que este menor desempeño se debe en gran medida a un primer semestre excepcionalmente débil, marcado por una menor producción de Codelco, Escondida y Spence, además de restricciones estructurales en diversas operaciones.

Para el segundo semestre se prevé una recuperación parcial de El Teniente y de otras divisiones de Codelco, junto con avances en Rajo Inca, una mayor estabilidad en Quebrada Blanca, la normalización de Mantoverde y mejores condiciones de mineral y disponibilidad de agua en Collahuasi.

Con esa recuperación, Cochilco estima que la producción chilena alcanzará 5,55 millones de toneladas en 2027, un alza de 5,2% respecto de 2026.

Oferta mundial crece apenas 0,2% por retrasos en Grasberg y Kamoa-Kakula

A nivel mundial, Cochilco proyecta que la oferta de cobre alcanzará 23,5 millones de toneladas en 2026, apenas 0,2% más que en 2025.

Rodríguez explicó que las nuevas capacidades productivas no lograrían compensar por completo las interrupciones operacionales, las menores leyes del mineral y los retrasos en la puesta en marcha de proyectos relevantes, entre ellos la lenta recuperación de la mina Grasberg, en Indonesia, y las dificultades del yacimiento Kamoa-Kakula, en la República Democrática del Congo. Para 2027, en tanto, la entidad prevé un aumento de 3,8% en la producción mundial, hasta cerca de 24,5 millones de toneladas.

China representará el 57,6% del consumo mundial en 2026

En el frente de la demanda, Cochilco prevé que el consumo mundial de cobre llegará a 27,8 millones de toneladas en 2026, un incremento de 1,9%, explicado principalmente por China, cuyo consumo aumentaría 2,7%, hasta 16 millones de toneladas, equivalente a 57,6% del total mundial.

Asimismo, para 2027, la demanda llegaría a 28,45 millones de toneladas, con un crecimiento más moderado de China, de 1,4%, debido a la maduración de la industria de vehículos eléctricos y a una mayor disponibilidad de chatarra de cobre.

Superávit de 225 mil toneladas no implica sobreabastecimiento por concentración en EE.UU.

Con estas cifras, Cochilco proyecta para 2026 un superávit de cobre refinado de 225 mil toneladas, equivalente a solo 0,8% de la demanda mundial, cifra que la entidad precisó que no supone un escenario de sobreabastecimiento, ya que la concentración de inventarios en Estados Unidos restringe la disponibilidad del metal en Asia.

En esa línea, el organismo prevé que en 2027 ese superávit disminuirá a 179 mil toneladas, equivalente a 0,6% del consumo mundial.