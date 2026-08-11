“Naín-Retamal 2.0” avanza al Senado: Cámara aprueba extender legítima defensa a policías de franco

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto que busca extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales y militares que actúen mientras se encuentran de franco, una de las iniciativas incorporadas a la denominada agenda “Naín-Retamal 2.0”.

Con el respaldo de la Sala, la propuesta cerró su primer trámite constitucional y ahora continuará su discusión en el Senado.

El proyecto modifica el Código Penal para que la presunción de legítima defensa pueda aplicarse también cuando un funcionario, pese a encontrarse fuera de servicio, actúe en defensa de su persona o de sus derechos, o de los de un tercero.

La iniciativa, impulsada por parlamentarios de RN, había sido despachada previamente por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, instancia que mantuvo el texto sin las restricciones propuestas durante su discusión en particular.

El subjefe de bancada RN, Eduardo Durán, destacó el avance de la iniciativa y la necesidad de entregar certeza jurídica a quienes, aun estando fuera de servicio, intervienen frente a hechos delictuales.

“Con mucha satisfacción, la bancada de Renovación Nacional valora la votación de hoy día en que respaldamos una herramienta legal que le hacía falta a nuestro país, porque un carabinero no deja de ser carabinero una vez que se saca el uniforme. Y con esta votación en que aprobamos la legítima defensa de las policías, incluso cuando están de franco, le damos certeza jurídica y protección legal a nuestras policías en el uso de sus facultades.”

Durán agregó que para RN esta iniciativa constituye una extensión de la línea de trabajo que el partido ha impulsado en materia de protección a las policías. “Nosotros, como Renovación Nacional, precursores de la ley Naín Retamal, hoy día valoramos esta extensión que aumenta las prerrogativas, aumenta las facultades y la certeza jurídica para el actuar de carabineros por la votación de esta ley.”

¿Qué cambia con la denominada “Naín-Retamal 2.0”?

La legislación vigente contempla una presunción de legítima defensa en determinadas actuaciones vinculadas al ejercicio de funciones policiales. El proyecto busca extender esa protección jurídica a situaciones en que los funcionarios intervengan estando de franco.

De esta forma, la modificación apunta a casos en que un efectivo fuera de servicio actúe frente a una agresión contra sí mismo o contra otra persona, sin que el hecho de encontrarse de franco excluya por sí solo la aplicación de la presunción establecida en el Código Penal.

Durante la discusión en la Comisión de Seguridad, se propuso limitar la norma a determinadas circunstancias objetivas, como agresiones cometidas con armas de fuego o por dos o más personas. Sin embargo, esa alternativa fue rechazada y la comisión despachó a la Sala el texto original.