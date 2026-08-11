Exministro Grau cuestiona a Mas por capitalización de utilidades de Codelco: “Hablar de US$ 2.400 millones es confuso”

El exministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, Nicolás Grau, cuestionó este martes la forma en que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, presentó la capitalización del 100% de las utilidades de Codelco anunciada este lunes.

A través de su cuenta en la red social X, Grau señaló: “Bien que Codelco se quede con 100% del excedente. Pero hablar de 2.400 millones de dólares es confuso, porque 2.100 son por aumento de valor de Codelco por Novandino. Sacando eso, es una capitalización de 300 millones de dólares, valioso, pero no ‘histórico'”.

“Lo histórico es que el gobierno del presidente Boric decidió capitalizar Codelco”

En ese marco, aseguró que la gestión de la cuprera en el Gobierno del presidente Boric fue “histórica” para transformar Codelco en uno de los líderes mundiales en la producción de litio.

“Lo histórico es que el gobierno del presidente Boric decidió capitalizar Codelco, transformándolo en uno de los líderes mundiales en la producción de litio. Más del 85% de los 2400 millones de dólares que anuncian hoy se deben a la decisión del presidente Boric”, enfatizó.

Lo histórico es que el gobierno del Presidente Boric decidió capitalizar Codelco transformándolo en uno de los líderes mundiales en la producción de litio. Más del 85% de los 2400 millones de dólares que anuncian hoy se deben a la decisión del presidente Boric. https://t.co/of1uX1SXQB — Nicolás Grau Veloso (@nico_grau) August 10, 2026

La discusión gira en torno al desglose entre Novandino y utilidad del negocio del cobre

La discusión se da en un contexto en que la cifra de US$ 2.423 millones no equivale íntegramente a nuevos recursos de caja para Codelco, dado que incorpora la valorización contable de un activo no monetario.

El biministro Mas había señalado el lunes que la medida representa “una inyección directa de aproximadamente US$ 2.423 millones que permanecerán íntegramente en la empresa”, sin desglosar en esa instancia la proporción correspondiente a Novandino Litio frente a la utilidad generada por el negocio del cobre.

“Lo excepcional y sin precedentes de esta jornada es que, por primera vez en sus más de 50 años de historia, el Estado autoriza la retención del 100% de los remanentes generados en un solo ejercicio anual”, declaró Mas en medio del anuncio de este lunes.