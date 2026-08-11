Alvarado a Jackson tras críticas a la Casen: “Las políticas públicas tienen continuidad y la encuesta se aplica independiente de quién gobierne”

El biministro del Interior y Segeob, Claudio Alvarado, abordó los dichos del presidente José Antonio Kast en torno a la Encuesta Casen y las críticas que ha recibido por parte de exautoridades de gobierno.

En una entrevista con T13 Radio, el mandatario abordó las cifras entregadas por el sondeo, que se utiliza para la generación de políticas públicas. “Nos dijeron en la Casen anterior que la pobreza había disminuido y que la fórmula era a través de los subsidios, y fue el mismo Jorge Quiroz el que aclaró que había un error en la medición y que los números que se daban no correspondían, porque los parámetros para medir estaban excluyendo algunos”, dijo.

Agregando que “esa buena noticia que dieron en un minuto las autoridades, de que la pobreza había bajado y que la fórmula para bajarla era con más subsidios, duró una semana, y después no se habló más de este tema”.

“Yo creo que los dichos del presidente son una situación de énfasis respecto a los resultados que arroja la encuesta Casen. Y la encuesta Casen señala que existe una disminución de la pobreza y que gran parte de esa disminución de la pobreza está influida por los subsidios del Estado como política pública, y eso está bien”, afirmó Alvarado en primer lugar.

Y agregó que “lo que a nosotros nos gustaría es que también sea un factor importante la disminución de la pobreza, la contribución de ingresos propios de las familias. Por lo tanto, aquí no hay nada más que una situación de constatación de una realidad, de un hecho, de un resultado, cómo se genera y cómo a nosotros nos gustaría que se produzca”.

Consultado sobre si se apuntó a un error metodológico o una diferencia de metodología en torno a la encuesta, respondió que la Casen tiene una estructura metodológica que es analizada, estudiada, evaluada y corregida en diferentes períodos de tiempo.

Incluso, el biministro comentó que “en la última encuesta Casen se corrigió una situación que se imputaba a las familias que tenían casa propia; se les incorporaba como ingreso eventualmente cuánto costaría el arriendo de su propia propiedad. O sea, por esa vía se estaban aumentando los ingresos. Ese factor se corrigió y se van subsanando”.

“Aquí lo importante es que estas encuestas, metodológicamente, sean lo más claras y efectivas posibles para tener datos duros, reales, definitivos, que permitan tomar acciones de política pública”, recalcó.

Alvarado fue consultado sobre lo que señaló el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien en T13 Radio manifestó que es “bastante preocupante en términos del liderazgo que quiere representar” que no se le puedan reconocer los logros al expresidente Gabriel Boric.

“La encuesta Casen entrega resultados de aplicación de políticas públicas y eso trasciende un gobierno, trasciende un presidente. Las políticas públicas tienen continuidad y la encuesta se aplica permanentemente, independientemente de quién gobierne”, contestó.