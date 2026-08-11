Empresa fue multada por no otorgar sala cuna a trabajadora: Corte Suprema confirmó sanción por más de $10 millones

La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia presentado por la empresa Wabo SpA.
Según lo informado por el Poder Judicial, la Suprema ratificó una multa de 140 UTM —lo que equivale a unos $10 millones al cierre de esta edición— impuesta por la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia debido al incumplimiento en el otorgamiento del beneficio de sala cuna a una trabajadora.
En un fallo unánime, la Cuarta Sala del máximo tribunal determinó que la legislación laboral no contempla la revisión de este tipo de sanciones mediante dicho arbitrio.
Al respecto, el tribunal precisó que los artículos 502 y 503 del Código del Trabajo excluyen expresamente el recurso de unificación de jurisprudencia en las resoluciones derivadas de procedimientos monitorios.
Con este argumento, la resolución concluyó que “en este tipo de materias, no procede el recurso”, desestimando de forma definitiva la acción interpuesta por la compañía de servicios contra la sentencia previa dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
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