Jackson cuestiona ofensiva de Kast contra la Casen: “Se le está apareciendo ese Kast candidato”

El exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson se sumó a las críticas contra el Presidente José Antonio Kast por sus cuestionamientos a los resultados de la Encuesta Casen realizados durante el gobierno de Gabriel Boric.

En conversación con T13 Radio, el exsecretario de Estado defendió la metodología aplicada en las mediciones de 2022 y 2024 y sostuvo que las dudas planteadas por el Mandatario y por el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no son compartidas por quienes participaron técnicamente del proceso.

“Lo extraño es que esta controversia vive solo en la cabeza de Jorge Quiroz y de José Antonio Kast”, afirmó.

Jackson cuestiona a Kast por no reconocer resultados del gobierno de Boric

El exministro también apuntó directamente al tono adoptado por Kast frente a la administración anterior y sostuvo que sus declaraciones recuerdan más a su etapa como candidato presidencial.

“Yo diría que se le está apareciendo ese Kast candidato de manera más frecuente de lo que uno esperaría ahora en su rol de Presidente”, señaló.

Jackson agregó que “que no pueda reconocerle logros al gobierno del presidente Boric es bastante preocupante en términos del liderazgo que quiere representar”.

A su juicio, esa posición responde a una dificultad para distanciarse de los sectores más duros de su base política.

Jackson sostuvo que las reducciones de pobreza informadas durante el gobierno anterior fueron calculadas utilizando metodologías vigentes y sometidas a distintos mecanismos de revisión.

También recordó que en la elaboración de la Casen participan instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadísticas, la Universidad de Chile, la Cepal y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, además de paneles de expertos.

Según explicó, la elaboración y publicación de los resultados sigue un protocolo destinado a realizar chequeos y contrachequeos y evitar que la medición dependa políticamente del gobierno de turno.

“Es un patrimonio del Estado, es decir, de la institucionalidad que ha ido construyendo el Estado y no algo que sirva para un gobierno de turno”, planteó.