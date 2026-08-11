Minsal pide renuncia a seremi de Salud de Los Lagos en medio de múltiples denuncias por Ley Karin

El Ministerio de Salud solicitó la renuncia de Evelyn Brintrup como secretaria regional ministerial de Salud de Los Lagos, en medio de una serie de acciones administrativas y judiciales presentadas en su contra durante los últimos meses.

La salida ocurre mientras la autoridad enfrentaba nueve denuncias bajo la Ley Karin, dos querellas y seis acciones de tutela laboral impulsadas por funcionarios.

Mediante un breve comunicado, el Minsal agradeció los servicios prestados por Brintrup durante su gestión y señaló que informará oportunamente quién asumirá como seremi subrogante.

La cartera no especificó las razones de la solicitud de renuncia ni vinculó oficialmente la decisión con las acciones presentadas contra la ahora exautoridad.

Nueve denuncias bajo la Ley Karin

Las acusaciones contra Brintrup fueron aumentando durante las últimas semanas. A fines de julio se conocía la existencia de cinco denuncias bajo la Ley Karin, cifra que posteriormente aumentó a nueve, de acuerdo a lo que informaron medios como Radio Bío Bío.

A ellas se sumaron dos querellas y seis acciones de tutela laboral presentadas por funcionarios de la autoridad sanitaria regional.

La Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud de Los Lagos (Afusalud) había solicitado públicamente la salida de Brintrup ante la acumulación de antecedentes.

Frente a las acusaciones, la entonces seremi había pedido que los hechos fueran investigados y acreditados mediante los procedimientos correspondientes.

“Acá hay una investigación que se tiene que hacer de manera exhaustiva por parte del Ministerio de Salud y que se comprueben los hechos”, sostuvo en declaraciones conocidas durante los primeros días de agosto.