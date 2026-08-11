Presidente Kast nombra a nuevos embajadores en Rusia, Suiza, Jamaica, Japón, Kenia y Nueva Zelanda: ¿Quiénes son?

El presidente José Antonio Kast designó nuevos embajadores de Chile en Rusia, Suiza, Jamaica, Japón, Kenia y Nueva Zelanda.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, todas las autoridades ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

¿Quiénes son los nuevos embajadores?

La nueva embajadora de Chile en Rusia es Carla Serazzi, periodista de la Universidad Católica del Norte y egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello. Al momento de su nombramiento, se desempeñaba como embajadora de Chile en Suiza.

Tiene un máster en Administración Pública de la John F. Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard, y es egresada del Magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Asimismo, fue embajadora en Irlanda, representante permanente alterna de Chile ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra. Ha desarrollado funciones en la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, en Nueva York; y en la Misión Permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos, en Washington DC.

Patricio Aguirre fue designado como embajador en Suiza. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero de la Ciudad de México y estudios de magíster en Derecho Minero de la Universidad de Chile.

Al momento de su designación, era embajador de Chile en Kenia.

Durante su carrera se ha desempeñado como subdirector de la División Multilateral y de la División de Seguridad Internacional y Humana de la Cancillería chilena. Además, integró la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas por más de 10 años, fue cónsul en Suiza y jefe de misión alterno en la Embajada de Chile en Estados Unidos.

En Jamaica asumirá Iván Favereau, quien es licenciado en Historia y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Hasta la fecha era embajador de Chile en República Dominicana.

Ha sido representante alterno en la Misión de Chile ante la Organización Mundial de Comercio, en Ginebra, Suiza, y ha desarrollado funciones en las embajadas de Chile en Estados Unidos y Perú. También fue cónsul de Chile en Washington D. C. y cónsul adjunto en Lima.

Por su parte, Carlos Morán llegará a la embajada chilena en Japón. Es licenciado en Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Hasta ahora trabajaba como jefe de la División de Medio Oriente y África de la Cancillería.

Se ha desempeñado como embajador de Chile en el Líbano y ejerció labores en las embajadas de Chile en Finlandia, Australia y Argentina y en el Consulado General de Chile en Barcelona.

Por su parte, el arquitecto de la Universidad de Chile Sergio Narea llegará a la embajada de Kenia. Hasta la fecha era jefe de la División de Asia Pacífico de Cancillería.

Narea tiene un diploma de especialista en relaciones internacionales de la Universidad de Chile, estudios en politología en la Universidad de Hamburgo y en la Academia Diplomática de Madrid.

Por último, Jorge Iglesias asumirá como embajador en Nueva Zelanda. Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Victoria MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y, al momento de su designación, era jefe de la División Académica de la Academia Diplomática Andrés Bello.

Fue parte de la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas y se desempeñó como cónsul general en Shanghái (China), París (Francia) y Arequipa (Perú).