Compensación de $45 mil por colusión de medicamentos: Quiénes reciben el pago en agosto

Miles de familias recibirán durante agosto una compensación de $45.030 por cada menor que cumpla los requisitos, en el marco del acuerdo judicial alcanzado tras la colusión de precios de medicamentos protagonizada por Farmacias Ahumada.

Según informó el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el proceso comenzó el 7 de agosto y contempla alrededor de 6.602 receptores, correspondientes a 7.833 menores pertenecientes a familias vulnerables.

El dinero será entregado a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y los pagos se extenderán hasta el próximo 28 de agosto.

¿Quiénes reciben los $45.030?

La compensación está dirigida a menores de seis años vinculados al programa Control Niño Sano que cumplan tres condiciones:

Haber figurado como registrado con el Bono por Control Niño Sano en junio de 2025.

Que dicho beneficio haya sido emitido para ser cobrado por un integrante vigente de Chile Seguridades y Oportunidades durante junio de 2025.

Mantener la condición de vigencia en Chile Seguridades y Oportunidades durante agosto de 2026.

Quienes cumplan con estos requisitos recibirán $45.030 por cada menor correspondiente.

¿Hay que postular?

No. Los beneficiarios no deben realizar una postulación especial para acceder al pago.

El monto será entregado por el IPS junto con otros bonos o beneficios asociados al programa Chile Seguridades y Oportunidades, mediante un nuevo haber destinado específicamente a esta compensación.

¿Por qué se entrega esta compensación?

El pago se origina en una demanda colectiva presentada por el Sernac tras la colusión en el precio de 200 medicamentos ocurrida entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.

En agosto de 2025, el organismo alcanzó un acuerdo conciliatorio con Farmacias Ahumada junto a las asociaciones de consumidores Conadecus, Odecu y Fojucc, posteriormente aprobado por la justicia.

El acuerdo estableció una compensación total de $980 millones, distribuida entre dos grupos de consumidores.

Un primer grupo de 17.652 personas directamente afectadas recibió durante 2025 un pago de $32.620 por persona. Para el segundo grupo, denominado de “interés difuso”, se destinaron poco más de $404 millones, recursos que ahora permiten financiar el beneficio de $45.030.

El proceso de pago continuará hasta el 28 de agosto y, una vez concluido, se realizará una auditoría externa para verificar el cumplimiento del acuerdo.