Corte Suprema revoca fallo de la CMF que anuló la autorización de operación a administradora Sartor en 2024

La Tercera Sala de la Corte Suprema acogió la reclamación de Sartor AGF y dejó sin efecto la resolución con la que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) revocó la autorización de existencia de la compañía.
De acuerdo a lo informado por La Tercera, el máximo tribunal determinó por unanimidad que el organismo regulador incurrió en una ilegalidad al aplicar la medida sin tramitar previamente un procedimiento sancionatorio formal, vulnerando las garantías del debido proceso administrativo y el derecho a defensa.
Aunque la CMF justificó el retiro del permiso con base en el uso de fondos para financiar entidades ligadas a sus directores, el fallo estableció que la decisión constituye una sanción y no una fiscalización preventiva.
En diálogo con el citado medio,los abogados Cristóbal Osorio -representante de Sartor AGF- y Antonio Rubilar -representante de Asesorías e Inversiones Sartor S.A.- aseguraron que “este fallo unánime de la Corte Suprema confirma que la CMF actuó de forma injusta e ilegal, apartándose de los estándares mínimos del debido proceso, a la vez que reafirma la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal en la materia”.
Además, añadieron que “la intervención de la CMF fue apresurada y provocó graves efectos en los fondos, causando enormes pérdidas a miles de aportantes. Corresponde ahora analizar los alcances del fallo y las acciones a seguir para asegurar su efectivo cumplimiento”.
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