Pensiones autofinanciadas: Mujeres cobran un 42% menos que los hombres con un promedio de $213 mil

La Superintendencia de Pensiones dio a conocer una nueva edición de su “Informe de género sobre el sistema de pensiones y seguro de cesantía“, el cual reveló que el monto promedio de la pensión autofinanciada de las mujeres en Chile es un 42,6% inferior al de los hombres.
Según lo informado por La Tercera, durante marzo de 2026, las jubiladas de 65 años o más registraron un pago promedio de $213 mil, frente a los $372 mil percibidos por los varones.
Esta disparidad disminuye al integrar los pilares solidarios. Con la Pensión Garantizada Universal (PGU), la brecha cae a un 27%: $407 mil promedio para mujeres y $558 mil para hombres.
Asimismo, con los beneficios del Seguro Social Previsional creados por la reforma previsional, la diferencia se reduce al 22,1%, elevando los montos finales a $491 mil y $631 mil, respectivamente.
Según el reporte, las diferencias en la vejez responden a brechas en el mercado laboral. A fines de 2025, la remuneración imponible promedio de las mujeres fue de $1.282.550 —un 11,9% menor a la masculina—, situación agravada por una menor densidad de cotización (48,9% frente a 56,8%) y una mayor expectativa de vida.
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