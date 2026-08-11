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Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata: ¿A qué hora y por dónde ver el partido de Copa Libertadores?

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Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata: ¿A qué hora y por dónde ver el partido de Copa Libertadores?/Agencia Uno

Este martes, Universidad Católica jugará ante Estudiantes de La Plata el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El elenco nacional sorteó el grupo D quedando en el primer lugar, con 13 puntos y eliminando a Boca Juniors en la Bombonera. Por su parte, los trasandinos quedaron en el segundo lugar con 9 puntos, detrás de Flamengo.

De todos modos, la UC llega a esta fase con sensibles bajas, ya que no podrá contar con cuatro jugadores.

Se trata de Clemente Montes, Juan Francisco Rossel, Juan Ignacio Díaz y Sebastián Arancibia, que estarán ausentes en la cita de esta jornada por lesiones.

UC vs Estudiantes: ¿A qué hora y por dónde ver?

La llave de ida se disputará a partir de las 20:30 horas en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en la provincia de Buenos Aires.

El encuentro será transmitido por TV en ESPN5, Chilevisión y por la plataforma de streaming Disney+.

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