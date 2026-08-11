Carabinero queda grave tras ser atropellado por camión robado en Lo Espejo: no hay detenidos

Un funcionario de Carabineros quedó en estado grave luego de ser atropellado durante la madrugada de este martes por un camión que mantenía encargo por robo en la comuna de Lo Espejo.

El hecho ocurrió pasadas las 3:00 horas en la intersección de Guanajuato con Guadalajara, donde el conductor del vehículo embistió al uniformado y posteriormente escapó.

Producto del atropello, el carabinero sufrió fracturas en ambas piernas.

Persecución terminó con hallazgo del camión

Tras el ataque se inició una persecución policial que se extendió por distintas comunas del sector sur de la Región Metropolitana.

Las diligencias permitieron localizar posteriormente el camión involucrado, el cual mantenía un encargo vigente por robo.

Hasta el momento, sin embargo, no se registran personas detenidas por el hecho.

El carabinero lesionado fue atendido por personal del SAMU y trasladado hasta el Hospital de Carabineros.

El funcionario permanece internado en estado grave debido a las lesiones sufridas, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.

Las policías mantienen las diligencias para establecer la identidad y el paradero de quienes se movilizaban en el camión robado.