Daniel Mansuy por desorden oficialista: “Tenemos que conformarnos con esto que podríamos llamar coalición legislativa, a falta de coalición política”

El Presidente, en una entrevista que dio esta mañana, dijo que no le molestaban las iniciativas de los partidos del oficialismo y del Nacional Libertario, supongo, mientras hubiera disciplina legislativa. Esto, respondiendo, por supuesto, a las preguntas respecto al desorden discursivo y de proyectos que los partidos presentan, que parece ponerle al Gobierno.

La respuesta del presidente parece fundarse en un diagnóstico: hay fragmentación política, hay polarización, hay desorden parlamentario. Los tiempos de la Concertación, de las coaliciones ordenadas y los partidos disciplinados, ya se fueron y tenemos que conformarnos con esto que podríamos llamar coalición legislativa, a falta de coalición política.

Es posible que el Presidente tenga razón, pero también es posible que esto funcione muy bien en la primera parte del Gobierno, cuando las cosas parecen más o menos fluir y más o menos andar bien, con una oposición además completamente exigente. Pero también es posible que esto se vuelva más difícil conforme se acerquen las elecciones.

¿Va a presentar el oficialismo candidaturas únicas en las municipales? Va a haber una primaria luego y también va a ser más difícil cuando surjan las dificultades que surgen en las segundas miradas de todo gobierno.

La coalición legislativa prefigurada por el presidente esta mañana parece ser un buen modo de salir del paso. No es seguro que sea una respuesta a la altura de las circunstancias para todo su Gobierno.