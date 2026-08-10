DMC decreta aviso por probables tormentas eléctricas y lluvias intensas en el norte: Revisa las cinco regiones afectadas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso este lunes por probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país.
El aviso rige desde la tarde de esta jornada hasta la noche del miércoles 12 de agosto en la zona norte.
De acuerdo con la entidad, el fenómeno meteorológico se podría producir por una condición sinóptica de vaguada en altura.
Asimismo, se detalló que las regiones y zonas afectadas son:
- Región de Arica y Parinacota: precordillera y cordillera.
- Región de Tarapacá: precordillera y cordillera.
- Región de Antofagasta: litoral, cordillera de la costa, pampa, precordillera occidental, precordillera Alto Loa, precordillera salar y cordillera.
- Región de Atacama: litoral, cordillera de la costa y sectores de valles, pampa, precordillera y cordillera.
- Región de Coquimbo: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.
Adicionalmente, la DMC advirtió que en tales zonas existe la probabilidad de que las tormentas eléctricas vengan acompañadas de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo.
Los pronósticos del nuevo sistema frontal que ingresará al país durante esta semana han causado preocupación en el Gobierno, que declaró emergencia preventiva climática en las cinco regiones del norte antes mencionadas.
Esto último es en consideración a las fuertes lluvias que golpearon al norte de Chile durante fines de julio e inicios de agosto, que causaron que múltiples personas quedaran aisladas y sin servicios de agua ni luz a raíz de los estragos del pasado evento meteorológico.
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