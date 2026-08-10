Biministro Alvarado defiende ACOT tras críticas de oposición por falta de diálogo: “No tenemos problema en conversar”

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, salió al paso de las críticas de la oposición a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que presentó el presidente José Antonio Kast en cadena nacional.

Desde los partidos de la oposición acusan una falta de diálogo prelegislativo de parte del Gobierno respecto de la agenda. Incluso la timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, reveló que se enteró de la megarreforma de seguridad por la prensa.

“Vamos a reiterarle en forma personal al ministro Alvarado la petición que le formulamos en La Moneda hace pocos días los presidentes de partidos: que el Gobierno informe a los parlamentarios en la sede que corresponde, ojalá con un trabajo prelegislativo, y no por la prensa“, sostuvo, según consignó Emol.

Añadió que “es difícil poder emitir opiniones acerca de una reforma constitucional que no conocemos; es difícil pronunciarnos acerca de proyectos que tampoco conocemos. Y sí hay proyectos que están en curso, como el de flagrancia y otros, sobre los cuales ya hay posiciones de parlamentarios que se han manifestado en el Congreso”.

Por su parte, Alvarado explicó que “este plan legislativo en materia de seguridad incluye muchas iniciativas, más de 20, que se encuentran en el Parlamento, y muchas de ellas son iniciativas de parlamentarios; son mociones parlamentarias de las cuales nosotros nos hemos hecho cargo y las hemos priorizado”.

“Por lo tanto, el trabajo legislativo de muchas de esas iniciativas se viene realizando ya en el Congreso y en las comisiones respectivas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputadas y Diputados (…) Obviamente, las iniciativas que se van a ingresar se van a ir conversando con todos y cada uno de los sectores políticos”, señaló.

Además, precisó que, “respecto de la reforma constitucional, nosotros enunciamos los principios de la misma y esperamos que, una vez que se formalice el ingreso durante esta semana, vamos a tener las reuniones que corresponden con las comisiones, parlamentarios y presidentes de partido que quieran profundizar, conocer y aportar respecto de esta iniciativa”.

En esa línea, enfatizó que “la seguridad es tarea de todos”, por lo que precisó que las autoridades deben “encontrar los puntos de consenso, los puntos de encuentro para combatir un flagelo que afecta a la sociedad en su conjunto”.

Así, sostuvo que “las coordinaciones se van dando en la medida en que las circunstancias lo ameriten. Nosotros no tenemos ningún problema en conversar, discutir las medidas, trabajar incluso con equipos técnicos y llegar a consensos y acuerdos”.

“Decir que no a un proyecto de estas características no es decirle que no al Gobierno o a una iniciativa del Ministerio de Seguridad, sería decirle que no a iniciativas que la ciudadanía viene esperando hace mucho tiempo. Yo creo que todos debemos estar disponibles para ayudar, colaborar y trabajar en conjunto“, concluyó.