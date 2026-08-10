“Con esto el cuerpo legal queda perfeccionado”: Ministro Quiroz celebra la aprobación de los vetos a la megarreforma en la Cámara

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó este lunes la aprobación de los tres vetos ingresados por el presidente José Antonio Kast a la megarreforma en la Cámara de Diputados y Diputadas.

En concreto, las observaciones del Ejecutivo buscan retirar las normativas sobre la eliminación del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses), el derecho al olvido financiero y el ajuste para garantizar que las pymes reciban sus pagos en un máximo de 30 días.

Tras ser aprobados los tres vetos, el secretario de Estado reiteró que las indicaciones “generan consecuencias adversas”.

“Estas son tres ideas que parecen buenas, apelan a una intuición, pero en la práctica —como de hecho lo informaron en su oportunidad el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero—, el anatocismo, el derecho al olvido y la forma en que estuvieron formuladas (…), la verdad es que generan consecuencias que son adversas. Y lo mismo ocurre en el caso del pago a 30 días, donde las propias dañadas podrían ser incluso las empresas medianas y pequeñas“, sostuvo.

“Con esto, el cuerpo legal de la Ley de Reconstrucción queda perfeccionado y vamos hacia adelante con lo último que resta para tener esta ley ya definitivamente convertida en un cuerpo normativo que rija los destinos del país y que permita un rápido dinamismo y crecimiento económico”, añadió.

Al ser consultado por las acciones que la oposición presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de ciertas normas clave del proyecto —como la invariabilidad tributaria—, aseguró que en el Ejecutivo están “muy tranquilos”.

“Estamos muy tranquilos con el planteamiento que tiene el Gobierno en esta materia. Pensamos que toda la normativa que está incorporada en este proyecto, en esta ley, es una normativa absolutamente coherente con nuestra Constitución y las leyes. Así que estamos tranquilos en ese proceso”, afirmó.