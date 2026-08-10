Gobierno decreta emergencia preventiva en cinco regiones del norte por llegada de nuevo sistema frontal

El Gobierno anunció este lunes la declaración de emergencia preventiva climática en cinco regiones del norte del país, medida que regirá desde hoy hasta el domingo 16 de agosto, ante el nuevo sistema frontal que afectará a la zona.

Tras participar en el Comité de Emergencia con distintas autoridades, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, informó la medida preventiva desde el Palacio de La Moneda.

“En esta reunión hemos visto diferentes materias que son propias de una emergencia, y una vez más hemos querido anticiparnos. Para tal efecto, se ha firmado en el transcurso de esta tarde el decreto del Ministerio del Interior número 1269, que declara emergencia preventiva climática”, anunció.

En esa línea, explicó que con esto “estamos anticipando los trámites administrativos y de coordinación con diferentes instancias al momento en que se produzca una emergencia. Los tiempos de respuesta son importantes y es necesario tener una reacción pronta y oportuna ante las afectaciones que se puedan producir”.

Asimismo, señaló que el decreto “permite movilizar y disponer de los recursos que sean necesarios para atender la primera fase de la emergencia”.

Además de esto, reveló que se han establecido “los canales de coordinación para que todo el proceso de suspensión de clases, si fuese necesario, sea debidamente estructurado, ordenado y coordinado con la información que disponga el Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) y el Ministerio del Interior“.

Durante el anuncio, el presidente José Antonio Kast hizo un llamado a que la ciudadanía colabore y siga las instrucciones oficiales de las autoridades.

Además, precisó que se han realizado trabajos preventivos “en temas de albergues y monitoreo de las distintas quebradas, tanto de manera remota como presencial. Se ha dispuesto maquinaria de Obras Públicas para acometer cualquier situación y lograr una conectividad más rápida”.

También instruyó a los delegados presidenciales coordinarse con los distintos organismos públicos y las Fuerzas Armadas para responder a la eventual emergencia.

¿Para qué regiones se declaró la emergencia preventiva?

La declaración del Gobierno aplica para las siguientes cinco regiones del norte:

Región de Arica y Parinacota.

Región de Tarapacá.

Región de Antofagasta.

Región de Atacama.

Región de Coquimbo.