Terremoto 7,4 en Colombia: ¿Podría este sismo repercutir en Chile? Experto aclara las dudas

Esta mañana, a las 07:34 (hora local), un fuerte terremoto de magnitud 7.4 azotó a gran parte de Colombia, dejando a 111 fallecidos y 87 heridos. En el país se declaró “desastre nacional” producto de los daños estructurales que provocó el sismo.

El movimiento telúrico se registró a 5 km al este de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, con una profundidad de 96 km.

El recién asumido mandatario, Abelardo de la Espriella, informó que “a las 12:30 teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados”.

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas… pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Tras la emergencia, surgieron dudas sobre las implicancias y el posible impacto de este sismo en la actividad tectónica de la región, particularmente en Chile.

El jefe del departamento de analistas de la Red Geocientífica de Chile, José Luis Tapia, explica a CNN Chile que este temblor no impactaría en la actividad sísmica del territorio nacional, ya que los terremotos interplaca “son más bien deficientes en traspasar tensiones a sus alrededores”.

“Si llegase a temblar en Chile en las próximas horas, sería mera coincidencia, considerando que estamos en un país en el que tiembla todos los días, con aproximadamente 25 sismos diarios de magnitud igual o superior a 2.5, y al menos un 7.0 en promedio al año”, añade.

Gran actividad sísmica en la zona

El pasado 24 de junio hubo dos terremotos en Venezuela —vecino de Colombia— de magnitud 7.2 y 7.5, por lo que el reciente movimiento telúrico de Colombia despierta las dudas sobre la actividad sísmica de esa zona.

“Los eventos de Venezuela se dieron en el contacto de la placa del Caribe con la Sudamericana, donde un bloque se movió al este y otro al oeste en plena superficie. En este caso tenemos algo así como los temblores más profundos en Chile, en que la placa de Nazca, ya bien metida bajo el continente, se rompe debido al exceso de presión y deformación que hay a unos 100 kilómetros de profundidad”, detalla el integrante de la Red Geocientífica.

Similitudes con el 27F y la amenaza de los sismos intraplaca

Incluso, algunos chilenos residentes en Colombia mencionaban que el movimiento se “sintió parecido” al ocurrido acá en 2010, el cual se produjo por el contacto de la placa de Nazca con la Sudamericana. Este sismo ocurrido recientemente en el país caribeño también ocurrió al interior de la placa de Nazca luego de haberse subducido bajo la placa Sudamericana.

Una característica de estos sismos es que “liberan su energía rápidamente” y, por ello, “a pesar de ser aproximadamente 125 veces más pequeño en cuanto a magnitud, las intensidades podrían llegar a ser parecidas, del orden de VIII a IX en la escala de Mercalli”, agrega.

Un terremoto parecido fue el que ocurrió en Chillán en 1939 de magnitud 8.3, ya que ambos temblores recuerdan que no solo hay amenaza sísmica en las zonas costeras, sino que también están presentes en grandes ciudades, en los valles y también en la cordillera.