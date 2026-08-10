Operación 3D: Decretan prisión preventiva para 56 imputados por masivo tráfico de armas y piezas impresas

El Juzgado de Garantía de San Bernardo logró dejar en prisión preventiva a 56 de los 59 imputados de la denominada “Operación 3D”, entre ellos una funcionaria de Carabineros y un miembro del Ejército.

Tras una audiencia de formalización que se extendió desde el 17 de julio hasta el pasado 5 de agosto, la magistrada Marilyn Neira Mendoza dictó las medidas cautelares para los miembros de la causa.

En la Resolución, el Tribunal decretó el arresto domiciliario total para dos de los acusados. En tanto, para el menor de edad involucrado en el caso, se determinó arresto domiciliario parcial nocturno, sumado a la sujeción a los programas del Servicio de Reinserción Social Juvenil.

Asimismo, la jueza fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación por parte del organismo.

Antecedentes de la “Operación 3D”

El Ministerio Público declaró a los imputados como autores de los delitos consumados de asociación criminal, tráfico de armas prohibidas, tráfico de municiones adaptadas, tráfico de explosivos y pirotecnia, entre otros contemplados en la ley sobre control de armas.

Respecto al resultado de las audiencias, el fiscal de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, destacó el despliegue policial. “El Ministerio Público se encuentra satisfecho, dado que se trató de una investigación de largo aliento, compleja, con la participación de una importante cantidad de funcionarios de la Policía de Investigaciones, con una dotación muy importante al momento de los allanamientos, que se desarrollaron en 12 regiones del país con total éxito”, enfatizó.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la banda criminal operaba desde octubre de 2024 y comercializaba armamento y piezas creadas mediante impresión 3D a través de aplicaciones de mensajería como Telegram y WhatsApp para su distribución a nivel nacional.

No fue hasta el 16 de julio pasado que, tras un procedimiento en conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, concluyó con la detención de varios miembros, entre ellos la funcionaria policial.