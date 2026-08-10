Eduardo Sepúlveda advierte por el caso Rodríguez: “La política sería un mejor lugar si hubiese en ella más tipos como él, pero acá los desechamos”

El Gobierno nombró esta mañana al abogado Sebastián Vallebona como nuevo subsecretario de Hacienda, en reemplazo del destituido Juan Pablo Rodríguez.

Por el bien del país, hay que desearle éxito al nuevo número dos de Hacienda, quien tendrá trabajo, porque hay que cumplir las expectativas generadas con la aprobación de la megarreforma del ministro Jorge Quiroz.

Pero este nombramiento deja un sabor amargo por la manera en que salió Juan Pablo Rodríguez. Quedaron muchas dudas respecto del examen de drogas que le hizo un laboratorio que trabaja para el Estado, pero que contrasta con varios otros exámenes de prestigiosas instituciones de salud que descartan cualquier consumo.

Más allá de tratar de establecer la verdad, el Gobierno optó por aplicar la reglamentación vigente de manera tajante, sin apelación. Despedir al exsubsecretario es, por supuesto, una decisión legal, normativamente intachable. Y le permite al Gobierno evitar abrirse un flanco con sectores de la oposición que buscan hacerle la vida imposible por cualquier cosa.

Lo lamentable es que este episodio envía un mensaje nefasto para personas con vocación de servicio público que podrían ser muy valiosas trabajando en el Estado y que, después de esto, quedan sin ganas de entrar a la política.

Lo que le pasó al exsubsecretario Rodríguez, un profesional serio, bien formado, independiente, que desde muy joven mostró vocación social, desincentiva a que otros quieran servir a la patria trabajando en el Estado.

El sistema político actual, en vez de atraer y cuidar a personas de la sociedad civil que quieren ser parte de lo público, las transforma en “cuerpos extraños” y las termina expulsando.

La política sería un mejor lugar si hubiese en ella más tipos como Juan Pablo Rodríguez, pero acá los desechamos.