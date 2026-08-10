Exministro Longueira (UDI) apunta a falta de coalición de presidente Kast: “El desorden corre más por los partidos que por el gobierno, el gran déficit es que no hay coalición”

El exministro de Economía y exsenador Pablo Longueira (UDI) aseguró este lunes que el Gobierno de José Antonio Kast no tiene una coalición que lo respalde.

En Tolerancia Cero, el exsecretario de Estado afirmó que la falla de la administración vigente radica en la relación que sostiene con los partidos: “Creo que aquí el error es confundir tener un gabinete con mucha diversidad, que es muy valioso (…), pero no constituye coalición. Aquí el gran déficit es que no hay coalición“.

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Deficiencia que Longueira atribuye a una responsabilidad “general” del Ejecutivo: “El presidente, si yo estuviera en su caso, trataría y haría un esfuerzo por construir una alianza. Creo que esa coalición te permite, primero que nada, dar estabilidad política en los malos momentos para los gobiernos, y paralelamente te sirve para proyectar, ojalá, dos o tres gobiernos que deben ser de la misma fuerza”.

En esa línea, criticó que “estamos con espectáculos permanentemente que desdibujan mucho los esfuerzos que puede comunicar un gobierno“, en alusión a iniciativas como la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau y la propuesta de privatizar Codelco que provino de tiendas oficialistas.

“La acusación constitucional para mí fue un espectáculo. La discusión innecesaria sobre Codelco. ¿Para qué decir el caso del aborto (proyecto Escucha su corazón)? Todo eso desdibuja, saca al Gobierno de la agenda ciudadana por la cual lo eligieron. Me parece que se han cometido muchos errores innecesarios en la conducción de las colectividades. ¿Por qué? Porque no hay coalición y, mientras no exista, va a seguir ocurriendo esto”, enfatizó.

Respecto al timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que “siempre el presidente del partido de Gobierno tiene una mayor responsabilidad (…). Entonces, en general, ha habido una falta de preocupación, de entender que se tiene que tener un proyecto común. Hoy día es más difícil que ayer tener una estructura política sólida y hay que hacer un trabajo adicional; en eso, los que tienen la responsabilidad de conducir las tiendas tienen que hacer este empeño, crear esta coalición”.

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El exsenador indicó que todavía hay oportunidad para que exista un bloque oficialista, considerando que la administración lleva 150 días en La Moneda, escenario que considera diferente al del Gobierno del expresidente Gabriel Boric.

“Está claro que no existió (la coalición), porque hoy día estamos todos siendo succionados hacia los extremos“, sostuvo en relación a agrupaciones como el Frente Amplio (FA), el Partido Nacional Libertario (PNL) y Republicanos.

Precisó que “este fenómeno también nos está ocurriendo a nosotros (la derecha). Y si no somos capaces de organizar esta coalición del 62%, lo más probable es que esto dure cuatro años”.

Además, criticó que “Chile Vamos para mí nunca fue una coalición tampoco, porque no fue capaz ni siquiera de tener una primaria, que era fundamental para ser alternativa”, aunque reconoció que dicho conglomerado “tiene muchos más funcionarios en cargos relevantes que el propio Partido Republicano, y es normal que sea así”.

“El Gobierno hoy tiene una muy mala oposición”

Longueira planteó que el Ejecutivo cuenta actualmente con “una muy mala oposición”. Señaló que la dificultad principal es que “lamentablemente la socialdemocracia —que hoy día se llama socialismo democrático— en la práctica no existe”.

Criticó que “hay una postura que lidera a la izquierda, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, que en primer lugar le dice al Socialismo Democrático: ‘Mira, ustedes ya no son alternativa, la socialdemocracia ya es de otros tiempos’. Entonces volvemos a un concepto sustentado en la lucha de clases”.

En ese sentido, afirmó que “el mayor error que cometió para mí la izquierda democrática fue no haber levantado la candidatura de Carolina Tohá hasta el final, en una primaria propia (…). Cometió el desacierto de participar en una primaria que, a todo evento, la tenía ganada el Frente Amplio y el Partido Comunista”.

También arremetió contra el exministro del Interior Álvaro Elizalde (PS), al recordar que le quitó el respaldo a la candidatura presidencial de Ricardo Lagos para apoyar a Alejandro Guillier en 2017, y aseguró que “él fue parte de los que sepultaron la socialdemocracia chilena”.

“Hoy día la izquierda chilena está absorbida por el Frente Amplio y el Partido Comunista“, reprochó.

Asimismo, señaló que hay una gran diferencia entre el Frente Amplio y la Concertación, que “no tienen nada que ver” en su opinión: “O sea, la conducción del Frente Amplio es la izquierda más elitista que yo he conocido en Chile“.

En paralelo, explicó que existe un desinterés, tanto en agrupaciones de izquierda como de derecha, por involucrarse en la agenda del país: “Basta ver estas peleas que ya mencioné en el mundo de la derecha, que no tienen nada que ver con la temática ciudadana”.

“Por lo tanto, en términos generales, ¿quién aparece hoy más vinculado con la gente en política? Franco Parisi, el Partido de la Gente (PDG)“, concluyó.

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