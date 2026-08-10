Pablo Longueira: “Para mí Andrés Chadwick es completamente inocente, así de simple, lo conozco y sé que es inocente”

El exministro de Economía y exsenador Pablo Longueira abordó la situación judicial del exministro del Interior Andrés Chadwick, quien ha sido mencionado e investigado en distintas aristas derivadas del Caso Audios, a raíz de su relación con el abogado Luis Hermosilla.

En Tolerancia Cero, Longueira fue consultado por las investigaciones que involucran a Chadwick, entre ellas las relacionadas con las gestiones del exfiscal Manuel Guerra, además de las críticas que se han planteado respecto del actuar del Ministerio Público y la supuesta diferencia de trato en algunas diligencias.

Ante la pregunta de si cree en la versión entregada por el exministro del Interior, Longueira fue categórico en defenderlo y aseguró que considera que no ha cometido delitos. “Para mí Andrés Chadwick es completamente inocente, así de simple, lo conozco y sé que es inocente, así de claro y así de simple”, sostuvo.



El exsenador también cuestionó la rapidez con que, a su juicio, se han desarrollado las investigaciones relacionadas con Chadwick en comparación con otras causas judiciales. En particular, apuntó a los casos vinculados a fundaciones, que continúan abiertos y que, según planteó, han recibido menor atención pública.

“Me sorprende la rapidez del caso de Andrés Chadwick, ¿y no te sorprende a ti lo que pasó con las fundaciones?”, señaló. “Saquearon, ya se nos olvidó ya, entonces estamos preocupados de los Andrés Chadwick, no, si hay cosas mucho más graves (frente a las) que la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado no actúa”.

#ToleranciaCero | Pablo Longueira, exministro y exsenador: “Estamos preocupados de lo de Andrés Chadwick, pero hay cosas más graves en las que la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado no actúan. Esta cosa, para mí, es grotesca.” 💻https://t.co/btVOtsxHZq… pic.twitter.com/1AECNn4KZq — CNN Chile (@CNNChile) August 11, 2026



En esa línea, sostuvo que existe un trato desigual dependiendo del sector político. “Entonces, no, la derecha no más tiene que estar; esta cosa para mí es grotesca. Entonces, para mí Andrés es inocente (…). La gente es inocente hasta que los tribunales digan lo contrario, así de simple. El sesgo que uno ve, cómo tratan a los de derecha, cómo tratan a los de izquierda”.

Consultado directamente por la gravedad de las gestiones, chats y filtraciones que han aparecido en las distintas investigaciones, además de los antecedentes relacionados con Manuel Guerra, el exministro descartó que, hasta el momento, estos permitan establecer una conducta grave por parte de Chadwick.

“No, no, hasta ahora no he visto nada grave, que él haya hecho algo grave, no, para ser honesto, no”, respondió. Ante una nueva pregunta respecto del seguimiento de causas judiciales, Longueira volvió a negar que existieran antecedentes que, a su juicio, fueran de gravedad: “No, nada, para ser honesto, no”.

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