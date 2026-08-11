Cifra de fallecidos tras terremoto 7.4 en Colombia asciende a 175: Equipos de rescate buscan a supervivientes entre los escombros

(CNN en Español) – La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales reportó la mañana de este martes que la cifra de fallecidos por el terremoto en Colombia llegó a 169, aunque el número ya es mayor debido a que Cali ofreció una actualización que agregó 10 fallecidos al último conteo, lo que lleva el total de víctimas fatales a 175 en las principales ciudades del país.

El informe de Asocapitales, con corte a las 5.30 a. m., detalló que hay 85 fallecidos en Cali, 66 en Pereira, 9 en Quibdó y 5 en Manizales. A ello se suman otras cuatro muertes en otras localidades, agregó el reporte. El último conteo del grupo, que ha participado en reuniones con el Gobierno nacional para coordinar la respuesta a la emergencia, era de 132 muertos.

Posteriormente, la Alcaldía de Cali, con corte a las 6.30 a. m., reportó que en la ciudad hay 95 víctimas fatales, 949 heridos y 239 personas atrapadas entre escombros.

El informe de la Asociación indica que Cali y Pereira “presentan la situación más crítica, con estructuras colapsadas y personas atrapadas”; en cambio, señaló que Bogotá y Medellín, las dos ciudades más grandes y pobladas del país, “no registran daños graves y mantienen activos sus protocolos de verificación”.

“Era como una escena de ‘El Exorcista’ por cómo se movía la cama”, dice un superviviente

Los supervivientes del terremoto del lunes han relatado la experiencia “aterradora” en entrevistas con CNN en Español.

Gabriel Mónaco, que vive en el piso 25 de un edificio en Medellín, dijo que estaba en la cama hablando por teléfono cuando todo empezó a temblar. “Era como una escena de ‘El Exorcista’ por la forma en que se movía la cama”, dijo, haciendo referencia a la película de terror de 1973.

“Desperté a mi esposa y corrimos al baño”, añadió Mónaco. “Solo duró dos minutos y medio, pero pareció una semana… Mi esposa estaba rezando”.

Mónaco explicó que su edificio fue construido hace aproximadamente una década con sistemas antisísmicos y añadió: “Estoy viendo que muchos edificios antiguos que, lamentablemente, no cuentan con este tipo de sistema, se han derrumbado”.

Martha Sepúlveda, residente del barrio Ciudad Salitre en Bogotá, la capital colombiana, declaró a CNN en Español que “todo se movía, casi no podía abrir la puerta de mi apartamento”.

“Mi madre está en silla de ruedas, pero gracias a Dios vivimos en el primer piso y pudimos sacarla”, añadió.

Carlos Restrepo, que vive en el mismo barrio, relató a CNN en Español que “sentíamos que todo se nos iba a caer encima, era aterrador”. “Por suerte, aquí en Bogotá solo fue un gran susto”, dijo. “Pero tenemos familiares en Cali y estábamos muy preocupados por ellos”.