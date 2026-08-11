Allanamiento en La Legua para desbaratar banda del “cojo César”: Líder operaba desde la cárcel

Esta mañana se llevó a cabo un operativo para desbaratar la estructura de una banda criminal en La Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín, además de San Miguel, La Pintana y Peñaflor.

El procedimiento, donde participaron el OS7 de Carabineros junto a la Fiscalía Sur, logró la detención de 12 individuos.

La organización, que operaba al menos desde 2006, era liderada por César Enrique Liberona, conocido como el “Cojo César”, quien fue detenido y actualmente se encuentra en prisión preventiva.

El sujeto lideraba las acciones ilícitas desde la cárcel y la banda estaba dedicada principalmente al tráfico de droga en la zona sur de la Región Metropolitana.

El fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, detalló que se trata de una “investigación por el delito de tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de activos; está referida a una estructura criminal que lleva operando acá al menos desde 2006 en adelante, con distintos integrantes, pero que el día de hoy ya está llegando a su punto final”.

El “cojo César” fue detenido “no hace mucho tiempo por un delito determinado, que fue a propósito de un enfrentamiento que tuvo con otra organización donde fueron baleados en el sector de Gran Avenida y, por lo tanto, por eso es que estaba en prisión preventiva actualmente”.