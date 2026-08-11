Codelco sanciona a 8 gerentes por alteración de reporte de producción de cobre en 2025: Uno fue despedido sin indemnización

Codelco aplicó medidas disciplinarias contra ocho de sus altos gerentes tras confirmarse una alteración del reporte de producción de cobre durante 2025, maniobra que derivó en el pago improcedente de más de $13 mil millones en bonos.

Según lo informado por Radio Biobío, la auditoría interna constató que la plana ejecutiva incorporó de forma anómala casi 27 mil toneladas al balance sin cumplir los requisitos corporativos mínimos para catalogarse como producto finalizado.

La sanción de mayor gravedad recayó en el exgerente de Presupuesto y Control de Gestión, César Márquez Márquez, despedido sin indemnización por autorizar la inclusión de excedentes.

Por responsabilidades similares de alta gravedad se apuntó al exvicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza Gallardo —ya desvinculado de la minera— y al gerente corporativo Juan Cristóbal Videla Webb, quien únicamente recibió una carta de amonestación.

El informe de la estatal amonestó además por desviaciones medias a cinco ejecutivos de las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales.