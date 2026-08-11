Agenda de seguridad: Alcaldes de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins se reunieron con el presidente Kast

El presidente José Antonio Kast se reunió en La Moneda este martes con alcaldes de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins para abordar la agenda de seguridad.

Ayer lunes, el mandatario firmó el proyecto de reforma constitucional enfocado en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que contempla más de 30 proyectos, entre mociones parlamentarias, otras que serán presentadas por el Gobierno y normas que ya están en el Congreso, a las cuales se les cambiará la urgencia para que la agenda pueda salir adelante durante el segundo semestre de este año.

Entre los principales aspectos de la ACOT se encuentra establecer expresamente que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado —disposición que quedará establecida en la Constitución—, la creación de un registro de organizaciones criminales terroristas en Chile y medidas para sancionar la pertenencia a organizaciones criminales, junto con modificaciones a los regímenes carcelarios.

Tras la instancia, en la cual participaron jefes comunales de distintas visiones políticas, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, comentó que el Gobierno debe encontrar “todos los caminos posibles” para abordar la seguridad”.

“Lo que crea que es necesario para entregar seguridad en la vía constitucional, en la vía legal, en la vía de los recursos, y creo que los parlamentarios tienen el deber de abrir esta discusión de manera seria, de manera amplia, diversa entre los diferentes sectores políticos”, acotó.

En esa línea, dijo esperar que la discusión en torno a la agenda de seguridad avance “de manera rápida”, ya que es “prioridad para todos los vecinos de las comunas en las que nosotros nos toca liderar, y espero que tenga buenos resultados y que se transforme en disminución de los delitos, de los homicidios y en el combate de manera decidida al crimen organizado en nuestro país”.

Por su parte, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, agradeció la iniciativa y afirmó que “es fundamental que los gobiernos locales estén presentes en las decisiones que se toman a nivel central en materia de seguridad; es la principal preocupación de todos los vecinos de nuestras comunas”.

Además, detalló que los jefes comunales entregaron sus distintos puntos de vista y aprehensiones en torno a las políticas de seguridad que ha propuesto el Ejecutivo.

Consultado sobre si habrá espacio para que los alcaldes puedan presentar iniciativas que complementen la agenda, respondió: “Nosotros hemos estado constantemente desarrollando distintas acciones colaborativas con los distintos ministerios y con el gobierno central; hemos tenido la oportunidad de poder coordinar acciones con el Congreso porque la seguridad es tarea de todos, de la autoridad del gobierno central, de los municipios, de las policías, de todas las instituciones que tienen un vínculo directo con la persecución penal, pero también de cada uno de los vecinos”.

“Vamos a seguir sentados en la mesa con el Gobierno, trayendo distintas propuestas e iniciativas, tanto de carácter ejecutivo como también cambios en la norma para poder ir entregándole más músculo a los municipios en esta lógica que es tan importante y que es ser más eficientes en la persecución de los delitos”, concluyó Palacios.