Casa de Moneda rinde homenaje a Condorito y lanza fichas conmemorativas: ¿Dónde comprarlas y cuál es su valor?

Condorito, Yayita y Coné son los protagonistas de una nueva entrega de la serie “Personajes Chilenos” de la Casa de Moneda, iniciativa que busca reconocer a figuras nacionales que han marcado distintas generaciones.

Los famosos habitantes de Pelotillehue quedaron inmortalizados en tres monedas, en una inédita edición conmemorativa que reconoce a los personajes creados por René Ríos Boettiger, más conocido como “Pepo”.

El cómic, que apareció por primera vez en 1949, se transformó en un fenómeno, y su particular humor, sus personajes y expresiones como “¡Plop!”, “¡Reflauta!” o “Exijo una explicación” quedaron en la retina y en el lenguaje cotidiano de los chilenos y chilenas.

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, comentó que “Condorito es un personaje que hoy es parte de la memoria afectiva de Chile y de Latinoamérica. A través de su humor, de su lenguaje y de sus personajes, ha acompañado a generaciones y ha logrado convertirse en un patrimonio vivo de nuestra cultura popular”.

“Esta es una oportunidad para reconocer el profundo valor de la historieta como expresión artística y del trabajo gráfico de Pepo, cuya creatividad dio vida a un universo visual único y querido por millones de personas. Este homenaje de Casa de Moneda es una forma de celebrar ese legado y de valorar una creación que sigue siendo parte de nuestra identidad cultural”, agregó.

¿Dónde se pueden comprar las monedas conmemorativas de Condorito?

Las fichas están disponibles a partir de este 10 de agosto en el sitio web de la Casa de Moneda.

El fabricante detalló que “cada display incluye una presentación ilustrada con información de los personajes y tres fichas coleccionables de 28 mm de bronce, ideales para coleccionistas, fanáticos de Condorito y amantes de la cultura chilena. Condorito, creado en 1949 por René Ríos Boettiger (Pepo), es uno de los personajes más representativos del humor gráfico latinoamericano y un verdadero ícono de la identidad chilena”.

Son tres fichas correspondientes a Condorito, Yayita y Coné. Cada una pesa 0,07148 kg y sus dimensiones son de 8,2 × 8,2 × 4,3 cm.

Su valor es de $18.990.