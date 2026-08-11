PDG cierra filas con Parisi ante investigaciones y responsabiliza a administración anterior

El Partido de la Gente (PDG) cerró filas en torno a Franco Parisi ante la acumulación de investigaciones por eventuales irregularidades administrativas y financieras, y apuntó a que los hechos conocidos corresponden principalmente a una administración anterior de la colectividad.

En los últimos días, a una causa por presunta falsificación de firmas y documentos internos se sumó una denuncia del Servicio Electoral por eventuales irregularidades financieras y una investigación por presunto lavado de activos y fraude de subvenciones, en la que Parisi figura como sujeto de interés.

Desde la directiva, sin embargo, descartaron que hasta ahora exista una causa dirigida formalmente contra el partido.

PDG asegura que no ha sido notificado

La presidenta de la colectividad, Denisse Catalán, señaló que el PDG no ha recibido notificaciones por investigaciones tramitadas ante el Ministerio Público en su contra.

“Nosotros no hemos sido notificados sobre causas o denuncias en curso que estén tramitadas ante el Ministerio Público hacia el partido”, sostuvo.

Catalán agregó que las observaciones formuladas por el Servel respecto de los balances correspondientes a 2023 y 2024 fueron respondidas por la actual dirección, que permanece a la espera de una resolución del organismo.

El jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, aseguró que los antecedentes conocidos durante los últimos días se vinculan con la administración anterior del partido.

“Acá no hay nada nuevo; todo lo que está saliendo del PDG tiene que ver con una administración anterior y que la administración nueva está resolviendo observación por observación al Servel”, afirmó.

El parlamentario agregó que la colectividad se encuentra actualmente en un proceso destinado a aclarar los reparos formulados por el organismo electoral.

El diputado Patricio Briones, en tanto, defendió a Parisi y descartó que las indagatorias conocidas afecten su posición dentro de la colectividad.

“El liderazgo de Franco Parisi no se hipoteca, más allá de que existan estas posibles investigaciones que durante años han querido desprestigiar el nombre de Franco, desprestigiar al PDG”, sostuvo.