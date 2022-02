Este lunes, un grupo de camioneros bloqueó los accesos a la ciudad de Iquique con el fin de exigir al Gobierno soluciones para la crisis migratoria que afecta a las regiones del norte.

Durante esta jornada, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, llegó hasta la ciudad nortina para sostener una serie de reuniones con autoridades locales y con los gremios que se sumaron al paro general del día de ayer.

Lee también: Trisotti y crisis migratoria: “Si esto hubiera ocurrido en Santiago, les aseguro que tendríamos acciones más decidoras”



El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, cuestionó la visita de Delgado, ya que se da “a última hora, por temas de seguridad, pero no he tenido ningún contacto de parte de la Delegación Presidencial”.

“Más que su visita, lo que necesitamos es que el Gobierno actúe en su conjunto como corresponde”, añadió.

“Lamentablemente (el Gobierno) no nos han escuchado (…) Es bastante difícil que a uno lo entiendan hasta llegar a un hecho como el último sucedido en Iquique, que trascendió y finalmente hizo que el ministro visite la ciudad por este hecho en especial, porque la ciudadanía se paralizó”, agregó.

Lee también: Iquique vivió jornada de protestas a raíz de la crisis migratoria y la delincuencia

Por su parte, el alcalde de Colchane, Javier García, afirmó que no ha recibido ninguna información formal o invitación para reunirse con Delgado. “Es una visita sin sentido si solo va a venir a lo mismo de siempre, a poner paños fríos para dilatar esta crisis al Gobierno electo sin ninguna autocrítica al respecto”.

“Su visita no sirve si no viene con reglamento en mano de la nueva ley migratoria, no sirve sin el decreto de la apertura del complejo fronterizo de Colchane o con una metodología de empadronamiento de migrantes y medidas de seguridad para los vecinos”, sostuvo.

Primeras definiciones

Cerca del mediodía de este martes, el ministro Delgado entregó detalles sobre la reunión que sostuvo con algunos de los gremios que adhirieron al paro de actividades de ayer. “Simpatizamos con ese sentimiento y lo que hemos querido es sentarnos a conversar y definir acciones concretas. Los hemos escuchado (…) y llegamos a acuerdos”, dijo.

El secretario de Estado detalló que una de las primeras medidas es reforzar la dotación policíaca, lo cual se extenderá hasta el próximo 11 de marzo. “Los últimos días, hoy en particular, se completa una dotación de Carabineros para poder reforzar el trabajo en la región y, puntualmente, en la comuna de Iquique“.

🔴 AHORA | Ministro Delgado tras reunión con gremios en Iquique: "Hoy se completa una dotación reforzada de Carabineros. (…) Se va a realizar un plan de intervención inmediato en barrios con mayor tasa delictual" Más informaciones en https://t.co/Ox6C5F6K3w #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/lH10yh5DrT — CNN Chile (@CNNChile) February 1, 2022

“Además, se realizará un plan de intervención inmediato en aquellos barrios con mayor tasa delictual, es decir, aquellos más conflictivos que los mismos gremios nos han ayudado a identificar. También conversaremos con juntas de vecinos, el alcalde de Iquique y el gobernador de Tarapacá, para definirlos”, agregó.

Delgado sostuvo que será una intervención que “permitirá dar mayor seguridad a los vecinos y a las personas que transitan por ahí y, por supuesto, detener a todas las personas que tengan alguna situación pendiente con la justicia o en los mismos operativos para evitar los delitos que se pueden estar cometiendo”.

Finalmente, el ministro sostuvo que, como Gobierno, “han perdido la pelea en los fallos judiciales, pero vamos a seguir con las expulsiones”. “Hay que decirle al migrante quiera venir a Chile, que lo haga por la vía que corresponde“.