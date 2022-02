El fin de semana pasado, en Iquique se vivió una controversial protesta de sus vecinos contra la crisis migratoria y de seguridad, que en los últimos años se ha visto incrementada por el paso ilegal de personas a través de la frontera, que permanecen en precarias condiciones en espacios públicos de los pueblos y ciudades del norte grande de Chile.

Junto a eso, también se ha incrementado la sensación de inseguridad, por delitos como el narcotráfico y los asaltos. Sobre eso y más conversó CNN Chile en profundidad con el diputado por la región de Tarapacá, Renzo Trisotti (UDI).

“Hay que recordar que hoy seguimos aplicando una normativa de 1975, porque el parlamento despachó un proyecto de ley migratoria que no puede ser aplicado, ya que su reglamento no ha sido tomado a razón por parte de la Contraloría General de la República”, señaló el diputado, añadiendo que “a mi juicio, han habido una serie de acciones de distintos actores políticos que han relativizado la situación en nuestra región, con un buenismo y también un punto de vista ideológico, que ha planteado la migración como un derecho, donde no se han hecho cargo que aquí están ingresando delincuentes”.

Asimismo, Trisotti también acusó a la gestión del gobierno en torno al tema: “Me cansé de entregar antecedentes al gobierno”, indicó, contrastando que “si esto hubiera ocurrido en Santiago, les aseguro que hubiéramos tenido acciones mucho más decidoras“.

Respecto a los hechos de violencia e inseguridad en el territorio, sostuvo que “son antecedentes públicos, que tiene el propio fiscal: Un 183% se han incrementado los homicidios en el último tiempo, un 501% el tráfico de migrantes, el robo con intimidación un 18% y el porte de armas blancas un 124%”, afirmando que le advirtió al gobierno “que acá están operando bandas criminales, pero se ampararon en la esperanza de una nueva ley migratoria”.

De esa manera, afirmó, “la crítica que hacemos es que los resultados no son los que hubiéramos esperado“, esperando que “una de las medidas que anuncie el ministro Delgado en Iquique sea un procedimiento donde se pueda realizar un registro, que es muy difícil porque hay países que no quieren colaborar, muy por el contrario, tenemos antecedentes de que parte de la policía boliviana facilita que las personas no se queden en su territorio y vengan al nuestro”.

Sobre las gestiones del Ejecutivo, la principal evaluación de Trisotti tuvo que ver con que “en la práctica no vemos que esto se haya materializado en un trabajo de la mano con inteligencia, las policías y con señales claras de que aquí a un país se debe ingresar por vía legal y cumpliendo con todos los requisitos”, agregando que “esto debe verse como un tema de Estado“.

“Creo que tenemos una oportunidad de que el ministro Delgado se siente con todos los involucrados para que resolvamos esto”, agregó Trisotti.

“Me gustaría que se reevaluara nuestra solicitud de diputados UDI para el estado de excepción“, indicó el parlamentario, especificando que “no solo en Tarapacá sino que en la zona fronteriza”.

Finalmente, el diputado quiso aclarar que su crítica “no es un ataque a personas de otras naciones“, recordando que el norte grande históricamente ha recibido a migrantes y ha sido un territorio en que conviven muchas culturas, sino que “nos hemos planteado en contra de la mala migración“.