La tarde de este martes el gobierno dio a conocer que ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de reforma constitucional que habilita un tercer retiro del 10% de los fondos en las AFP.

Tras la determinación, desde un sector de la oposición anunciaron que evalúan presentar una eventual acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera

Al respecto, Enrique Navarro, abogado constitucionalista y ex miembro del TC, indicó que “la sola presentación de un requerimiento ante el tribunal no es una causal de cesación”.

Lee también: Tercer retiro: Karol Cariola tilda a Sebastián Piñera de “indolente, sordo y ciego”

En conversación con CNN Chile, el también académico de la Universidad de Chile explicó que para presentar una acusación de este tipo contra un mandatario “tiene que haber una grave infracción a la Constitución y a la ley y que a todas luces se vea que se está incumpliendo una norma constitucional o una norma legal”.

“Si se presenta una acusación como esta, tendrán que fundarse adecuadamente hechos que tendrían que tener una naturaleza de extrema gravedad, porque puede significar remover una causal de cesación de la máxima autoridad del país”, añadió.

Asimismo, sobre el requerimiento del gobierno al TC, Navarro afirmó que al tribunal le corresponde analizar el proyecto y determinar si las normas son totalmente contrarias a la Constitución.

Lee también: Senador Galilea (RN): “Todos quienes atacaron las comisarías no tenían ni un peso en las AFP”

“Uno como juez al momento de resolver no puede considerar las circunstancias del caso. Yo debo fallar de acuerdo a lo que establece el texto constitucional. Pero admitamos que este caso no es del todo blanco o negro. Hay matices y por tanto, no es una batalla donde simplemente uno pudiera inequívocamente estar convencido de una determinada tesis”, sostuvo.

En esa línea, expresó que “este caso no es tan simple de resolver”. “Evidentemente esta es una materia bien compleja, inédita, que además, tiene un carácter político que es insoslayable”, dijo.

“Uno esperaría que los jueces lo analizaran y se alcanzara, cualquiera sea la decisión, una mayoría importante. Temas relevantes deben ser resueltos con una mayoría importante, de manera que no se observe la más absoluta sombra de duda”, cerró.