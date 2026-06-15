Dólar cae casi $10 y se acerca a los $890 luego de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo

Este lunes el dólar sufrió un retroceso luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que alcanzó un acuerdo con Irán para el cese al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz.

En ese sentido, funcionarios estadounidenses confirmaron avances relevantes en el acuerdo y señalaron que el estrecho de Ormuz ya se encuentra operativo, mientras que Trump aseguró que los documentos han sido firmados y que el texto completo será publicado después del viernes.

En concreto, el billete verde cayó $8 y se ubicó en $891, luego de que la divisa norteamericana perdiera fuerza tras la desescalada en Medio Oriente.

Cobre y petróleo también reaccionaron a la distensión geopolítica

La caída del dólar también estuvo marcada por el sólido desempeño del cobre, que cotizó en US$ 6,50, dándole soporte al peso chileno.

En línea con el dólar, el petróleo tuvo un importante retroceso y se ubicó en torno a los US$ 80 en el WTI y 83 dólares el barril de Brent.

Mercado espera detalles antes de asumir conflicto resuelto

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillan, argumentó que la fluctuación del dólar frente al peso chileno ha sido relativamente contenida, ya que los inversionistas aún esperan conocer los detalles definitivos del acuerdo antes de asumir que el conflicto quedó completamente resuelto.

A eso, añadió que el mercado interpreta que la probabilidad de una escalada militar importante ha disminuido considerablemente, favoreciendo el apetito por riesgo y reduciendo la demanda por activos refugio como el dólar.

“Desde una perspectiva técnica, el USD/CLP marcó mínimos intradía cercanos a $887,5 antes de estabilizarse. Mientras continúen las señales de avance en las negociaciones y el cobre permanezca en niveles elevados, el escenario base sigue apuntando a movimientos dentro del rango $880-$890”, aseguró.

“No obstante, cualquier deterioro en las conversaciones, nuevas tensiones entre Irán e Israel o retrasos en la implementación del acuerdo podrían devolver rápidamente al tipo de cambio hacia la zona de $900-$905”, agregó.

Semana clave: Banco Central y Reserva Federal en el radar

Asimismo, explicó que la atención de los inversionistas comenzará a trasladarse hacia una semana cargada de eventos económicos. A nivel local, este martes a las 18:00 horas se conocerá la decisión de tasas del Banco Central, donde el mercado espera una mantención de la TPM en 4,50%.

“Aunque no se anticipan cambios, el comunicado será clave para evaluar la visión del instituto emisor respecto a futuros movimientos de tasas durante el segundo semestre”, indicó.

“Sin embargo, el evento más relevante de la semana será la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles. El mercado estará atento a la decisión de tasas, las nuevas proyecciones económicas, el comunicado del FOMC y la conferencia del presidente de la Fed”, cerró.