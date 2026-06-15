La nueva función gratuita de Google Earth que te permite simular un vuelo: Conoce cómo activarla

Google Earth acaba de estrenar una nueva herramienta que es ideal para los amantes de la aviación. Se trata del “modo vuelo” en donde se le entrega a los usuarios la posibilidad de sobrevolar diversas partes del mundo desde su computador.

A través del teclado o mouse, las personas pueden operar el visor que simula el de un avión y que permite sobrevolar cualquier territorio.

En CNN Chile probamos la herramienta y sobrevolamos diversos puntos de Chile, incluso hicimos un trayecto hacia Mendoza, Argentina, atravesando la Cordillera de Los Andes.

Destaca la estabilidad de las imágenes, así como los relieves de los cerros y montañas, los cuales se ven a la perfección y mejoran la experiencia de manejo.

¿Cómo activar la función vuelo?

Es simple. Ingresa a Google Earth. En el buscador, escribe el nombre de la ciudad o zona que quieras sobrevolar. Una vez realizado dicho paso, debes ir a “Herramientas” en la pestaña superior y seleccionar “simulador de vuelo” y listo.