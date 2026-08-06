Diputado Leiva (PS) valora plan de seguridad de Kast, pero insiste que es necesario levantar el secreto bancario para combatir el crimen organizado

El diputado del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, valoró la presentación de la agenda de seguridad del presidente José Antonio Kast en cadena nacional; sin embargo, reiteró que es necesario levantar el secreto bancario para avanzar en la lucha contra el crimen organizado.

En conversación con Hoy es Noticia, el parlamentario señaló que le parece “bien que el Gobierno priorice” la seguridad. En esa línea, recordó que “lamentablemente, el inicio del Gobierno en materia de seguridad no fue el más adecuado ni afortunado para todos y todas. O sea, que salgan la ministra de Seguridad y sus dos subsecretarios es un hecho grave”.

Leiva sostuvo que, pese a que valora la nueva agenda legislativa, existe un problema en el anuncio del Ejecutivo que radica en que no se especificó cómo se ejecutará su plan.

“No conocemos los proyectos. Entonces, eso le planteaba yo con el mejor ánimo y disposición. Cuando a uno se le convoca para el anuncio de una agenda legislativa, uno esperaría que le dijeran: ‘Mire, estos proyectos de ley vamos a presentar’. No es así. Escuchábamos recién al ministro Martín Arraú que decía: ‘Vamos a ir presentando proyectos de ley'”, señaló.

Respecto de las medidas para combatir el crimen organizado, indicó que “no podemos seguir aumentando penas, sino que se requiere fortalecer al Ministerio Público para la persecución criminal”.

Explicó que “el crimen organizado no se combate con copamientos. Eso puede mejorar la percepción de inseguridad (…), pero se combate con inteligencia, fortaleciendo a las policías y con algo que para nosotros es muy importante: el tema del levantamiento del secreto bancario para poder atacar de manera rápida“.

#HoyEsNoticiaCNN | Diputado Raúl Leiva (PS) por agenda del gobierno contra el crimen organizado: “El crimen organizado se combate con inteligencia, fortaleciendo las policías y con algo que para nosotros es muy importante, que es el tema del alzamiento del secreto bancario”.… pic.twitter.com/IzKKlNyOiu — CNN Chile (@CNNChile) August 6, 2026

En ese sentido, planteó que se podría utilizar inteligencia artificial anonimizada para advertir casos como el de una persona que “nunca tuvo un ingreso en el Servicio de Impuestos Internos (SII), seguros e información, pero resulta que a los 55 años constituye una empresa inmobiliaria o de inversiones con estos testaferros”.

Asimismo, sostuvo que las reformas constitucionales en materia de seguridad anunciadas por el mandatario “no aportan absolutamente nada” e indicó que lo único que podrían generar es un clima más polarizado.

“Lo que eventualmente sí podría hacer, y que algún sector del oficialismo quiere seguir haciendo, es polarizar. Porque si vamos a volver a abrir una discusión constitucional dogmática de las bases de la institucionalidad tras dos procesos fallidos, créame que no es lo que quiere la vecina y el vecino, sino que se quieren medidas concretas”, concluyó.

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