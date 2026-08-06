Subsecretario Máximo Pavez defiende agenda de seguridad de Kast: “Estamos yendo por muy buen camino”

El presidente José Antonio Kast anunció, en cadena nacional, una serie de medidas en materia de seguridad.

Frente a este contexto, se le consultó al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en entrevista con Radio Pauta, el propósito y de qué tratará esta reformulación de las medidas.

“Es tan profunda la crisis de seguridad que recibió este gobierno que los resultados no se van a ver de la noche a la mañana (…), pero en cuatro meses estamos, creo, yendo por muy buen camino“, enfatizó.

“Estamos por buen camino”

La autoridad, en primera instancia, valoró el avance de la megarreforma; además, defendió la agenda presentada por el presidente Kast, que, según afirma, ha permitido una disminución en delitos respecto a las cifras del año pasado.

“En cuatro meses se sacó un proyecto estructuralmente decisivo para que el país vuelva a crecer (…). El presidente marca un reimpulso a la prioridad de la seguridad (…) y que tienen una agenda múltiple, una agenda de gestión que está llevando adelante el ministro de Seguridad con interesantísimos resultados que la ciudadanía ha podido ir conociendo el punto de vista de bajar los delitos violentos en todo el país con porcentajes, digamos, que nos permiten decir que estamos por buen camino”, agregó.

Facultad al Estado en materias de seguridad

El subsecretario rescató la propuesta de la impronta constitucional que el Gobierno busca implantar, es decir, que la seguridad pública se incorpore como un deber del Estado.

“Nos permite dotar más que de herramientas específicas, porque la Constitución no es para eso. Permite definir un ámbito de acción prioritario del Estado de Chile. Y (…) decir que, en conjunto con los otros elementos legislativos, esta reforma nos va a permitir generar una impronta para darle más legitimidad a la acción de seguridad del Estado“.

Asimismo, enfatizó que “esto nos permite avanzar en reconstrucción. De hecho, el proyecto se llama reconstrucción, no solamente por la reconstrucción económica y volver al crecimiento, sino porque el gobierno anterior fue incapaz de acometer la tarea de reconstruir las localidades afectadas por los incendios. Eso va a significar muy prontamente ver resultados muy concretos”.

Operativo en 50 barrios prioritarios

El secretario de Estado se refirió al despliegue policial en 50 barrios focalizados en los que se busca contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

“Hay que diseñarlo bien para efectos de qué forma van a apoyar. No sustituir, apoyar la labor policial”, respondió frente a la propuesta de la coordinación policial y militar.

Además, se refirió a materias carcelarias en donde notificó que se busca impedir que las organizaciones criminales sigan operando desde el interior de las cárceles y aseguró que ya se están ejecutando medidas para ello.

“Primero se han ido aprobando normas que permiten aumentar la inhibición de señales afuera de las cárceles. Segundo, hay cárceles que se están readecuando para ir en camino de transformarlas en recintos de alta seguridad”, cerró.