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¡A abrigarse! Pronostican frío y caída de aguanieve para este fin de semana

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Tras el paso de las lluvias que cayeron en el Gran Santiago durante la noche, se espera un cambio rotundo en la sensación térmica: advierten bajas temperaturas y caída de aguanieve para la Región Metropolitana durante el fin de semana.

Se espera la llegada de un anticiclón migratorio que potenciaría el frío para este sábado; “las máximas podrían descender hasta 6 °C respecto al promedio climatológico en la RM”, señalan desde Meteored.

Asimismo, las temperaturas máximas rondarán los 10 °C y los 11 °C para el fin de semana.

Además, se proyecta la caída de chubascos durante el sábado que alcanzarían los 0,5 y 3 milímetros de agua para el sector oriente de la capital, momento en el que podría caer aguanieve.

Luego de la instalación de estas precipitaciones débiles, las temperaturas descenderán y se espera que el domingo sea “la mañana más fría del fin de semana”, alcanzando montos de hasta 2 °C o incluso los 0 °C.

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