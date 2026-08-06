¡A abrigarse! Pronostican frío y caída de aguanieve para este fin de semana

Tras el paso de las lluvias que cayeron en el Gran Santiago durante la noche, se espera un cambio rotundo en la sensación térmica: advierten bajas temperaturas y caída de aguanieve para la Región Metropolitana durante el fin de semana.

Se espera la llegada de un anticiclón migratorio que potenciaría el frío para este sábado; “las máximas podrían descender hasta 6 °C respecto al promedio climatológico en la RM”, señalan desde Meteored.

Asimismo, las temperaturas máximas rondarán los 10 °C y los 11 °C para el fin de semana.

Además, se proyecta la caída de chubascos durante el sábado que alcanzarían los 0,5 y 3 milímetros de agua para el sector oriente de la capital, momento en el que podría caer aguanieve.

Luego de la instalación de estas precipitaciones débiles, las temperaturas descenderán y se espera que el domingo sea “la mañana más fría del fin de semana”, alcanzando montos de hasta 2 °C o incluso los 0 °C.