PC cuestiona agenda de seguridad del presidente Kast: “Recién ahora, tras cinco meses de gestión, presenta un primer esbozo de plan”

Esta jornada, a través de un comunicado, el Partido Comunista (PC) cuestionó las medidas anunciadas por el presidente José Antonio Kast en materia de seguridad.

Primeramente, la tienda defiende su posición catalogándose como “una oposición dispuesta al diálogo y a trabajar por el crecimiento de Chile”, pero aseguran que “nos hemos encontrado con un Ejecutivo cerrado a toda propuesta orientada a beneficiar a las y los trabajadores del país, mientras protege los intereses de las grandes empresas”.

En el escrito añaden que si al Gobierno le importara la agenda de seguridad, “habría impulsado la apertura del debate legislativo sobre levantamiento del secreto bancario y una inversión decidida en la modernización de las policías y de las instituciones encargadas de la persecución penal”.

Además, señalan que el Gobierno -en un inicio- tenía previsto recortar un 3% del presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, y que “recién ahora, tras cinco meses de gestión, presenta un primer esbozo de plan en esta materia”.

Respecto a la reforma constitucional prevista por el Ejecutivo, enfocada en fortalecer el sistema nacional de seguridad pública, sostienen que debe “entregar evidencia sobre su efectividad y establecer garantías claras que impidan la arbitrariedad y la discriminación”.

La colectividad afirmó que estará abierta al debate durante la tramitación del paquete de medidas contra la delincuencia anunciado por Kast. Sin embargo, cuestionaron la demora del Ejecutivo, argumentando que “un plan de seguridad recién comienza a presentarse después de cinco meses de gobierno”.

El PC advierte que “la seguridad no puede convertirse en una excusa para confundir el crimen organizado con la protesta social, ni para transformar derechos sociales en beneficios que el gobierno pueda entregar o retirar según su conveniencia”.

“José Antonio Kast se preparó durante 12 años para llegar a la presidencia y, al momento de gobernar, no ha sido capaz de presentar un programa real para impulsar el crecimiento, el empleo y la seguridad”, finaliza el comunicado.