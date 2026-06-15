Un bombardero B-52 se estrella en una base militar de California poco después de despegar

(EFE) – Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cayó este lunes en el aeródromo de Edwards, ubicado en el condado de Kern, unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles. El accidente se registró a las 11:20 hora local (17:20 GMT), minutos después del despegue de la aeronave.

Sin datos confirmados sobre víctimas

La Base de la Fuerza Aérea Edwards confirmó el siniestro a través de su cuenta de X, señalando que los equipos de emergencia acudieron “de inmediato” al lugar y que la instalación “facilitará más información a medida que esté disponible”. Hasta el momento, las autoridades militares no entregaron cifras sobre posibles víctimas mortales o heridos.

BREAKING: A US Air Force ⁠B-52 Stratofortress has crashed shortly after taking off ‌from the Edwards Air Force Base in California.pic.twitter.com/6vgyXN8P19 — Neelotpal Srivastav (@NS_Neelotpal) June 15, 2026

Imágenes tomadas en los alrededores de la base muestran una gran columna de humo negro en el área del impacto.