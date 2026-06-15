Codelco se consolida con el 10% de la producción mundial de renio en medio de alta demanda por minerales críticos

Codelco afianzó su posición como uno de los principales productores mundiales de renio, controlando el 10% del mercado global con una producción de cerca de cinco toneladas anuales, en un momento en que la demanda a nivel internacional por minerales críticos.

El renio es uno de los metales más escasos del planeta. La producción mundial apenas alcanza las 60 toneladas finas anuales, lo que se traduce en un mercado de entre US$ 200 y US$ 250 millones.

En ese sentido, Chile concentra el 50% de esa producción, y Codelco es su principal actor individual.

Un mineral clave para la industria aeronáutica y la defensa

La demanda por renio está impulsada principalmente por la industria aeronáutica, que utiliza alrededor del 80% de la producción mundial en superaleaciones para turbinas de aviones comerciales y militares.

A eso se suman aplicaciones en la industria del petróleo, donde se usa en catalizadores para la refinación, y en instrumentación médica y equipamiento científico, lo que amplía su relevancia estratégica más allá de la aviación.

Precisamente por esas características, el renio ha sido incorporado como mineral crítico o estratégico en varias jurisdicciones del mundo, junto a otros materiales esenciales para la transición energética y tecnológica global.

¿Cómo lo produce Codelco?

El renio no se extrae de forma directa, sino como subproducto del molibdeno, lo que limita estructuralmente su oferta global y explica su escasez.

En el caso de Codelco, proviene de los concentrados de las divisiones Chuquicamata, El Teniente, Andina y Salvador, y se procesa en las instalaciones de su filial Molyb, en Mejillones.

Desde allí se comercializa a clientes en América del Norte (50%), China (28%) y Europa (22%), con una base diversificada que refuerza el rol de Codelco como proveedor confiable en un mercado con pocos actores.

Perspectivas favorables para los próximos años

El mercado del renio proyecta oportunidades de crecimiento, impulsadas por la recuperación progresiva del tráfico aéreo internacional y el desarrollo de motores de nueva generación más eficientes, que aumentan la demanda del metal por unidad producida.

“Nuestra producción de renio confirma la capacidad de Codelco para diversificar su cartera de productos y responder a las necesidades de industrias estratégicas a nivel global, asegurando que Chile siga siendo un proveedor confiable de minerales críticos”, señaló Braim Chiple, vicepresidente de comercialización de Codelco.