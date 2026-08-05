La Clave Única tendrá más seguridad: ¿Cómo se activa el segundo factor de autenticación?

La Secretaría de Gobierno Regional del Ministerio de Hacienda entregó detalles sobre la nueva herramienta de seguridad que tendrá la Clave Única, que generalmente es utilizada para sacar certificados, acceder a beneficios, realizar trámites, revisar información personal o interactuar con servicios del Estado.
Se trata del Segundo Factor de Autenticación (2FA), una “llave” de seguridad que entregará mayor protección a quienes así lo deseen.
La nueva herramienta funcionará de manera similar al sistema utilizado en aplicaciones bancarias, por ejemplo, y aunque alguien acceda a la contraseña, no podrá acceder a la cuenta ni realizar trámites sin tener el teléfono del usuario.
Así, además de ingresar el RUT y la contraseña de la Clave Única, se solicitará “un código temporal de seguridad generado desde una aplicación en el celular del usuario”.
La activación es de carácter voluntario y “busca reforzar la seguridad en el acceso a los servicios digitales del Estado, ayudando a prevenir accesos no autorizados y reduciendo el riesgo de suplantación de identidad“, agregando una validación adicional al momento de iniciar sesión a través de una aplicación de autenticación, señaló la Secretaría.
“La nueva medida forma parte del trabajo permanente por construir un Estado moderno, eficiente y seguro, donde las personas puedan realizar sus trámites digitales con confianza. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo su seguridad digital”, comentó el director (s) de la Secretaría de Gobierno Digital, Maurice Poirrier.
Lo que se busca es que “las personas hagan sus trámites con más tranquilidad. Así como cuidamos nuestra cuenta bancaria, también tenemos que proteger nuestra identidad digital. Esta nueva medida agrega una segunda verificación para evitar fraudes y proteger a las familias”.
Clave Única: ¿Cómo se activa el segundo factor de autenticación?
La Secretaría detalló los pasos a seguir para tener el 2FA:
- Ingresar al sitio web oficial claveunica.gob.cl e iniciar sesión con el RUT y la contraseña.
- Dirigirse a la sección “Seguridad”.
- Hacer clic en la opción “Configurar aplicación”.
- Escanear el código QR utilizando una aplicación de autenticación en el celular (se pueden descargar gratuitamente desde las tiendas de aplicaciones; se recomiendan Google Authenticator, Microsoft Authenticator o Proton Authenticator).
- Como alternativa, es posible copiar y pegar el código de configuración en la aplicación. Esta opción está pensada para los casos en que la cámara no funcione o cuando no se disponga de dos dispositivos (uno para mostrar el código QR y otro para escanearlo).
- Finalmente, ingresar el código de verificación que entrega la aplicación en el celular para confirmar la vinculación.
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