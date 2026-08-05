INE: Informalidad laboral se estanca en 27% y roza su nivel más alto en casi dos años

La tasa de ocupación informal en Chile se mantuvo en 27,0% durante el trimestre móvil abril-junio de 2026, el mismo nivel registrado en el trimestre móvil anterior, según el boletín estadístico de informalidad laboral publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La cifra se ubica apenas una décima por debajo del 27,1% registrado en agosto-octubre de 2024, lo que la convierte en la segunda lectura más alta desde esa fecha.

La tasa acumula un alza de un punto porcentual en doce meses, luego de que la población ocupada informal creciera 4,7% en el período, equivalente a 114.606 personas adicionales, hasta alcanzar un total de 2.537.804 personas.

Esa expansión superó ampliamente a la registrada por el total de población ocupada, que avanzó apenas 0,9% en el mismo lapso.

Comercio crece 6,8% y servicios administrativos un 21,0%

Según sector económico, el ascenso se explicó principalmente por el comercio, con un alza de 6,8%, y por las actividades de servicios administrativos y de apoyo, que crecieron 21,0%. La industria manufacturera también incidió en el resultado, con un incremento de 12,8% en su población ocupada informal.

Por categoría ocupacional, el aumento fue impulsado principalmente por las personas trabajadoras por cuenta propia, con un alza de 7,2%, y por las asalariadas privadas, que crecieron 4,1%. En contraste, se contrajeron las categorías de personal de servicio doméstico (-7,8%) y de asalariados públicos (-5,7%).

Informalidad femenina sube a 28,9% y masculina a 25,5%

Por sexo, la tasa de ocupación informal femenina se ubicó en 28,9%, con un alza de 1,3 puntos porcentuales en doce meses, mientras la masculina llegó a 25,5%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales.

El INE detalló que el crecimiento de la población ocupada informal fue incidido tanto por mujeres (+6,6%) como por hombres (+3,2%).

Por tramo etario, la expansión de la ocupación informal estuvo influida principalmente por las personas de 35 a 44 años (+12,3%) y por quienes tienen 65 años y más (+10,4%).

Las tasas de ocupación informal más altas del trimestre se observaron en los extremos etarios, con 57,9% en el tramo de 65 años y más y 34,6% en el de 15 a 24 años.