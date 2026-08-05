Gobernador del Biobío acusa “falta de respeto” y “centralismo” por freno a corredores: “Me enteré por la prensa”

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, acusó una “falta de respeto” hacia la región luego de que el Gobierno frenara dos proyectos de corredores de transporte público para el Gran Concepción.

En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad aseguró que no recibió una comunicación formal antes de conocerse la decisión adoptada por el Ministerio de Hacienda.

“Me enteré por la prensa. Entonces, eso es una falta de respeto para la región”, afirmó.

Los proyectos contemplan obras en la Ruta 160 y en el eje Ruta 150–Autopista Concepción-Talcahuano, con una inversión cercana a US$400 millones. Según Giacaman, llevaban alrededor de diez años de planificación y se encontraban en una etapa avanzada de adjudicación.

“Es un proyecto de Estado. Se ha trabajado en distintos gobiernos y es una iniciativa necesaria para la región”, sostuvo.

Impacto en el empleo y la conectividad

El gobernador advirtió que la suspensión ocurre en una región que lleva cerca de dos años con tasas de desempleo en torno al 10% y que enfrenta importantes problemas de conectividad.

De acuerdo con sus estimaciones, la ejecución de las obras permitiría generar alrededor de 4.000 empleos directos y cerca de 15.000 puestos indirectos.

“No se trata de un gobernador que está enojado porque sí. En mi rol de gobernador tengo que defender la voz de los habitantes de la región”, señaló.

Giacaman también cuestionó el contraste entre la suspensión de inversiones regionales y la continuidad de grandes proyectos de transporte en la capital.

“Te aseguro que ningún ministro de ningún Gobierno suspendería la obra de una línea del Metro acá en Santiago”, planteó.

La autoridad sostuvo que, al tratarse de proyectos concesionados cuyos primeros pagos comenzarían en años posteriores, sería posible renegociar los plazos sin detener completamente las obras.

“La primera cuota se paga en 2028 y la otra en 2030. Si no hay plata, se podría negociar que se pague después, pero no por eso cancelar una obra”, afirmó.