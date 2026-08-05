Subsecretario Pavez evita polemizar tras dichos de Squella: “La polémica política creo que hay que darla por superada”

“No me siento identificado con ese calificativo”.

De esa manera, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó los dichos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, a raíz de la polémica con el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

Los hechos ocurrieron luego de la bullada salida de Rodríguez del Gobierno luego de dar positivo a test de drogas. Tras ello, el timonel republicano criticó a Pavez en el grupo de WhatsApp de la Fundación Jaime Guzmán, que tiene cerca de 200 integrantes, por la respuesta del Gobierno ante la situación del exsubsecretario.

Squella habría dicho, según reveló Ex Ante, que era “muy grave el daño que le han hecho a Juan Pablo (Rodríguez). Espero podamos revertirlo, al menos en eso estamos trabajando 100%” y que “sería bueno que Máximo Pavez pidiera perdón a Juan Pablo por el desdén frente al caso, por los trascendidos maliciosos”.

Incluso, comentó: “Grande Juan Pablo!!! Qué triste constatar en palabras del periodista que lo confirma, que le siguen haciendo la cama a JP. Ahora resulta que están molestos porque alguien defienda su honor. Si no sale esa gente inmoral del gobierno, nunca se podrá despegar”.

¿Qué dijo Máximo Pavez?

En entrevista con Radio Infinita, el subsecretario explicó los mecanismos para llevar a cabo los test de droga y que todas las acciones que se han realizado están reguladas por la Contraloría General de la República.

“Todo lo que se ha hecho en esta materia está regulado por la Contraloría y por contratos que el Estado de Chile suscribió a través de una licitación pública, el cual se ejecuta a través de un servicio público, que es el Senda, un servicio público descentralizado, independiente”, dijo.

“Desde la Subsecretaría del Interior solo hemos hecho aquello que nos permite la Contraloría y nos obliga la Contraloría, y también aquello que está en un contrato que se suscribió en el contexto de una licitación, que es un contrato reglado. Esos términos los dirige Senda y, por lo tanto, solamente quisiera señalar que todo aquello que yo pueda o no hacer con la contraparte, que es Senda y no el laboratorio, se hace en el contexto de las obligaciones de un contrato”, remarcó Pavez.

Con todo, aseveró: “No me corresponde juzgar la circunstancia respecto de los sentimientos, sino respecto de los hechos políticos específicos, a la luz del procedimiento”.

Consultado por los dichos del timonel republicano, respondió: “No me corresponde en esta tribuna polemizar, y no lo voy a hacer, con el senador Squella, respecto al cual tengo muy buena opinión, en el contexto de una declaración que se da en un chat privado que se filtra”.

“La polémica política creo que hay que darla por superada”, sentenció.

Respecto a sus declaraciones sobre “gente inmoral”, Pavez dijo: “No me siento identificado con ese calificativo”.