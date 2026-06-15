PDI entrega balance de operativos en la Región Metropolitana: 47 detenidos y $142 millones en efectivo incautados

Un saldo de 47 detenidos y la incautación de $142 millones en efectivo dejaron 11 operativos del MT-0 de la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región Metropolitana.

Los procedimientos, que se realizaron durante las últimas dos semanas, se realizaron en las comunas de Renca, San Ramón, La Pintana, Melipilla y San Bernardo, donde se allanaron casas vinculadas al tráfico de drogas.

Asimismo, se decomisaron 25 armas de fuego de distinto calibre, 22 cargadores y 800 municiones, junto con 14 kg de distintos tipos de droga, como cocaína base y cannabis.

Las autoridades destacaron que tres de los operativos se llevaron a cabo luego de recibir reportes anónimos al programa Denuncia Seguro *4242.

El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, recalcó la importancia del rol de la comunidad en la identificación y alerta de los delitos: “Tres de los operativos que terminaron con la incautación de estas armas fueron originados como consecuencia de denuncias anónimas que entregaron información vital”.

Mientras que el subdirector de Investigación Policial de la PDI, prefecto general Hugo Heager, comentó que “el Modelo Territorial Cero es un plan que nos acompaña hace bastantes años, que apunta a combatir el microtráfico de droga en diferentes sectores de la ciudad y a nivel nacional“.

“En el último período hemos ampliado la gama y hemos ido más allá de ir a combatir el microtráfico de drogas. Estamos persiguiendo a una serie de organizaciones criminales que portan armas de fuego dentro de su estructura y estamos persiguiendo la ruta del dinero, lo que marca un antes y un después”, agregó.