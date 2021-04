La Cámara de Diputadas y Diputados discutirá este miércoles el proyecto de impuesto a los súper ricos, después que fuera despachado de la Comisión de Constitución. La idea necesita al menos 93 votos para avanzar.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la diputada Karol Cariola (PC) destacó la importancia de establecer una recaudación, aunque reconoció que con la iniciativa se busca también dar una señal política al país.

“Hasta ahora, el Gobierno tomó una decisión concreta que ha sido pasarle la boleta completa de la crisis sanitaria a los trabajadores y a las trabajadoras. Sin embargo, los súper ricos, aquellos que se han enriquecido, han tenido un aumento de sus patrimonios, no han puesto ni un solo peso para financiar esta crisis, sino que por el contrario, se han enriquecido a costas de ella”, argumentó la diputada.

La medida es transitoria y se aplicaría una sola vez a quienes tienen fortunas sobre los US$ 22 millones. Sin embargo, la diputada no le cerró la puerta a un impuesto permanente, sino que por el contrario, dijo que “es algo que al menos a mí no me parece descabellado y creo que es algo que hay que discutir”.

Acusación Constitucional

Cariola hizo alusión también a las manifestaciones registradas el miércoles luego que el Gobierno anunciara que ya llevó el tercer retiro al Tribunal Constitucional (TC): “esta situación trae una contradicción que es muy vital, muy de fondo y que es lo que inspira las situaciones como las que vimos ayer, como los caceroleos, de ver además a un presidente indolente, sordo, ciego, que no escucha lo que la ciudadanía le está demandando, que son medidas concretas para poder solucionar sus problemas reales”.

Lee también: Claudia Mix llama a la oposición a articularse en acusación constitucional contra Piñera

Desde la oposición han planteado que evaluarán la presentación de una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera a raíz de la presentación ante el TC. Al respecto, la diputada del PC dijo que el mandatario “lo que ha hecho nuevamente, y parece que es experto en esto, en tratar de apagar el fuego con bencina“.

Según Cariola, la acción del Ejecutivo “evidentemente da cuenta de un presidente que hace mucho rato abandonó sus deberes como presidente de la República de resguardar el bienestar de las ciudadanas y ciudadanos”.

Para discutir la posibilidad de una acusación, las bancadas de oposición se reunen este miércoles desde eso de las 11:00 horas.