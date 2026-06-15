Panoramas para este 20 y 21 de junio: We Tripantu en Pirque, intercambio de semillas en el MUT y Fiesta del Sol en Recoleta

Este fin de semana es especialmente significativo para el pueblo mapuche, ya que se conmemora el We Tripantu, también conocido como Wiñoy Tripantu, Wüñol Tripantu o Año Nuevo Mapuche.

“Se celebra durante el solsticio de invierno, equivalente al día más corto del año en el hemisferio austral, entre el 21 y el 24 de junio. Se trata de un día sagrado que marca el retroceso del invierno y el renacer de la naturaleza: la renovación de los árboles, la aparición de nuevos brotes y el nacimiento de animales. A partir de esta fecha, las horas de luz comienzan a extenderse paulatinamente hasta la llegada del solsticio de verano, el día más largo del año”, explica la Asociación Patrimonial Cultural de la Región de Los Ríos.

María Isabel Lara Millapan, académica de la Universidad Católica y poeta mapuche, explica que el “We Tripan Antü es una ceremonia de gran relevancia en el mundo mapuche, presente desde tiempos ancestrales, que marca el comienzo de un nuevo ciclo en nuestra vida, una etapa de renovación de las energías de la tierra y de nosotros, sus hijos”.

Asimismo, destaca que el Año Nuevo Mapuche se celebra en torno al solsticio de invierno, momento en que se renuevan las energías y los deseos de iniciar un nuevo ciclo marcado por las etapas de la luna y los procesos de la naturaleza. Este comienza con el tiempo de los grandes pukem (lluvias), símbolo de la purificación de la mapu (tierra), para luego avanzar hacia el pewü (brotación), el walüng (cosecha) y el rimü (período de descanso de la tierra).

Intercambio de semillas en el MUT

Fecha: 20 de junio

Horario10:30 a 15:00 horas

Lugar: MUT, piso 3

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercado Urbano Tobalaba (@mut.cl)

We Tripantu en Pirque

El encuentro organizado por el Pueblito de Artesanos de Pirque tendrá un enfoque familiar e incluirá gastronomía, artesanía, danza y diversas expresiones culturales del pueblo mapuche.

Fecha: Domingo 21 de junio

Horario: Desde las 10:00 horas

Lugar: Parque Vicente Huidobro

La entrada y el estacionamiento serán gratuitos

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Artesanías y Gastronomía‎‏ (@‏‎pueblitodeartesanosdepirque‎‏)‎‏

Fiesta del Sol en Recoleta

Una celebración ancestral e intercultural para conmemorar el solsticio de invierno y dar la bienvenida a un nuevo ciclo de la naturaleza.

Lugar: Corporación Cultural de Recoleta, Inocencia 2711.

Horario: 11:00 a 16:30 horas.

Entrada: Liberada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Recoleta (@municipalidadrecoleta)

Picnic Otoñal en Cerrillos

La comuna de Cerrillos realizará un Picnic Otoñal en el Centro Cultural Tío Lalo Parra. Entre las 12:00 y las 19:00 horas habrá diversas presentaciones artísticas y música en vivo, entre ellas un tributo a Björk y la participación de la banda cerrillana “Se dio a la fuga”.

Además, se desarrollarán actividades para niños, como cuentacuentos, concursos y otras sorpresas.

Lugar: Centro Cultural Tío Lalo Parra.

Horario: 12:00 a 19:00 horas.

Entrada: Gratuita.